تصل إلى 10 جنيهات، زيادة جديدة في أسعار تانج وبسكويت توك وكادبوري بالأسواق

زيادة جديدة في أسعار تانج وبسكويت كادبورى وتوك بالأسواق، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرف التجارية، تطبيق زيادات جديدة في أسعار تانج وبسكويت توك وكادبوري في الأسواق.

تصل إلى 10 جنيهات، زيادة جديدة في أسعار تانج وبسكويت كادبوري وتوك

ووفقًا للقائمة الجديدة المرسلة من الشركات المنتجة، تراوحت الزيادة من جنيهين إلى 10 جنيهات في سعر القطعة للمستهلك.

سعر علبة بسكويت توك بالملح وزن 23 جرامًا

وارتفع سعر علبة بسكويت توك بالملح وزن 23 جرامًا إلى 96 جنيهًا مقابل 84 جنيهًا للمستهلك، فيما ارتفع سعر القطعة إلى 8 جنيهات مقابل 7 جنيهات سعرها السابق للمستهلك.

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سعر علبة بسكويت توك بالجبنة وزن 24 جرامًا

وارتفع سعر علبة بسكويت توك بالجبنة وزن 24 جرامًا إلى 96 جنيهًا مقابل 84 جنيهًا للمستهلك، فيما ارتفع سعر القطعة إلى 8 جنيهات مقابل 7 جنيهات سعرها السابق للمستهلك.

سعر علبة بسكويت كادبوري دبل شوكولاتة وزن 25.5 جرام

وارتفع سعر علبة بسكويت كادبوري دبل شوكولاتة وزن 25.5 جرام إلى 84 جنيهًا مقابل 72 جنيهًا للمستهلك، فيما ارتفع سعر القطعة إلى 7 جنيهات مقابل 6 جنيهات سعرها السابق للمستهلك.

سعر علبة مشروب بودرة تانج برتقال وزن 25 جرامًا

وارتفع سعر علبة مشروب بودرة تانج برتقال وزن 25 جرامًا إلى 120 جنيهًا مقابل 96 جنيهًا للمستهلك، فيما ارتفع سعر الكيس إلى 10 جنيهات مقابل 8 جنيهات سعرها السابق للمستهلك.

سعر علبة مشروب بودرة تانج مانجو وزن 25 جرامًا

وارتفع سعر علبة مشروب بودرة تانج مانجو وزن 25 جرامًا إلى 120 جنيهًا مقابل 96 جنيهًا للمستهلك، فيما ارتفع سعر الكيس إلى 10 جنيهات مقابل 8 جنيهات سعرها السابق للمستهلك.

سعر علبة مشروب بودرة تانج أناناس وزن 25 جرامًا

وارتفع سعر علبة مشروب بودرة تانج أناناس وزن 25 جرامًا إلى 120 جنيهًا مقابل 96 جنيهًا للمستهلك، فيما ارتفع سعر الكيس إلى 10 جنيهات مقابل 8 جنيهات سعرها السابق للمستهلك.

زيادة جديدة في أسعار تانج وبسكويت كادبورى وتوك، فيتو

سعر برطمان مشروب بودرة تانج برتقال

وارتفع سعر برطمان مشروب بودرة تانج برتقال وزن 450 جرامًا إلى 70 جنيهًا مقابل 60 جنيهًا للمستهلك.

سعر برطمان مشروب بودرة تانج مانجو

وارتفع سعر برطمان مشروب بودرة تانج مانجو وزن 450 جرامًا إلى 70 جنيهًا مقابل 60 جنيهًا للمستهلك.