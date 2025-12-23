قذف المحصنات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة النور

18 حجم الخط

قذف المحصنات، أكد الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـ سورة النور، تحريم الله سبحانه وتعالى لقذف المحصنات، موضحا عقوبة ذلك عند الله.

سورة النور الآية 23

قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ».

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة النور

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: بعد أن أمر - سبحانه - المؤمنين بالعفو والصفح عمن استزلهم الشيطان، فخاضوا فى حديث الإفك ثم ندموا وتابوا، أتبع ذلك ببيان سوء عاقبة المصريين على خبثهم وعلى محبة إشاعة الفاحشة فى صفوف الجماعة الإسلامية فقال - تعالى -: ( إِنَّ الذين.... ).

قذف المحصنات

وأوضح الشيخ طنطاوي: المعنى: "إن الذين يرمون" بالفاحشة النساء "المحصنات" أي: المانعات أنفسهن عن كل سوء وريبة "الغافلات" أي: الغافلات عن أن تدور الفاحشة بأذهانهن، لأنهن طبعن على التخلق بالأخلاق الفاضلة الكريمة، فهن فوق كونهن محصنات، لا يخطر السوء ببالهن لطهارة معدنهن.

الشيخ محمد سيد طنطاوي

وأضاف طنطاوي: "المؤمنات" أي: الكاملات الإيمان بالله - تعالى -، وبصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وبكل ما يجب الإيمان به، وقوله - سبحانه: ( لُعِنُواْ فِي الدنيا والآخرة ) أي: طردوا من رحمة الله - تعالى - فى الدنيا وفى الآخرة، وفوق كل ذلك "لهم" منه - تعالى - "عذاب عظيم" لا تحيط العبارة بوصفه.

معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي هو شيخ الأزهر الأسبق، من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

