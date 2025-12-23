مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس أمم إفريقيا 2025، تقام اليوم الثلاثاء أربعة مباريات ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة



الكونغو الديمقراطية ضد بنين – الثانية والنصف عصرا - على قناة beIN SPORTS MAX 1

السنغال ضد بوتسوانا – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1

نيجيريا ضد تنزانيا – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1

تونس ضد أوغندا – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1



مباراة تونس وأوغندا

يحتضن الملعب الملحق الأولمبي بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، مساء اليوم الثلاثاء، 23 ديسمبر، مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخب تونس ومنتخب أوغندا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا توتال إنيرجيز المغرب 2025، في لقاء يسعى من خلاله الطرفان إلى تحقيق انطلاقة قوية وحصد نقاط ثمينة.

يفتتح منتخب نيجيريا مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة منتخب تنزانيا، اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

موعد مباراة نيجيريا ضد تنزانيا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة نيجيريا ضد تنزانيا في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس 1

مباراة الكونغو الديمقراطية ضد بنين

يفتتح منتخبا الكونغو الديمقراطية والبنين مشوارهما في كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، المغرب 2025 بمواجهة تحمل الكثير من الرمزية، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر، في العاصمة الرباط، ضمن لقاء يجمع بين الذكريات والطموحات المتداخلة.

مواعيد مباريات الجولة الاولي في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات الأحد ٢١ ديسمبر



منتخب المغرب ضد جزر القمر الساعة ٩ مساء (2-0)

مواعيد مباريات الإثنين ٢٢ ديسمبر



مالي ضد زامبيا الساعة ٤ عصرًا (1-1)

جنوب إفريقيا ضد أنجولا الساعة ٧ مساءًا (2-1)

مصر ضد زيمبابوي الساعة ١٠ مساءًا (2-1)

مواعيد مباريات الثلاثاء ٢٣ ديسمبر



الكونغو الديمقراطية ضد بنين الساعة ٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت القاهرة.

السنغال ضد بوتسوانا الساعة ٥ مساءًا بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد تنزانيا الساعة ٧:٣٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

تونس ضد أوغندا الساعة ١٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأربعاء ٢٤ ديسمبر



بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية الساعة ٢:٣٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

الجزائر ضد السودان الساعة ٥ مساءًا بتوقيت القاهرة.

ساحل العاج ضد موزمبيق الساعة ٧:٣٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

الكاميرون ضد الجابون الساعة ١٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

