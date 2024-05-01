اليوم، الأهلي "المنتشي إفريقيا" يواجه الإسماعيلي بالدوري

يعود النادي الأهلي لعجلة مباريات الدوري عندما يواجه الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة الـ 20 من عمر بطولة الدوري المصري، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويدخل الأهلي المباراة امام الإسماعيلي، بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وتعويض ظهور الفريق بمستوى ضعيف بالدوري خلال المباريات الأخيرة بالمسابقة المحلية.



وخاض النادي الأهلي 11 مباراة في بطولة الدوري حتي الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر في مواجهتين.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة ومؤجل للمارد الأحمر 8 مباريات

وحقق الأهلي فوز واحد فقط في آخر 4 مباريات له ببطولة الدوري المصري، أمام زد، بينما خسر من الزمالك والبنك الأهلي وتعادل مع إنبي.

وعلى صعيد آخر، يحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر في ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 19 نقطة، يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي.

الإسماعيلي خاض حتى الآن في بطولة الدوري، 19 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 7 وخسر في 8 مواجهات.

قائمة الاهلي امام الاسماعيلي بالدوري المصري

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت على رأسها استبعاد محمد مجدي أفشة وأيضا طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد وكريم فؤاد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير -الزنفلي - مصطفى مخلوف.



في خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم - على معلول.

في خط الوسط: مروان عطية - - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

في خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست- وسام أبوعلى.

قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي والمحدد لها غدا بالدوري المصري.

وضمت قائمة المستبعدين كلا من: حمزة علاء - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - كريستو - محمد مجدي أفشة - كريم وليد نيدفيد - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - عمر كمال عبد الواحد.

وغاب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن تدريبات عن مران المارد الأحمر الجماعي بسبب آلام عضلة السمانة.

فيما واصل ﻿حمزة علاء تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة أبرز اللاعبين الذين لعبوا بقميص النادي الأهلي والإسماعيلي عبر تاريخهم.

أبرز اللاعبين الذين لعبوا بقميص الأهلي والإسماعيلي

خالد بيبو أحمد حسن سامى قمصان أكوري مجدي طلبة محمد بركات إسلام الشاطر محمد عبدالله عماد النحاس أحمد فتحي سيد معوض هاني سعيد محمد فضل احمد سمير فرج احمد صلاح حسنى احمد حجازي احمد صديق شريف عبد الفضيل عصام الحضري مصطفى طلعت أحمد أبو مسلم إبراهيم سعيد شادى محمد عبد الله السعيد أمير سعيود مسعد عوض احمد خيرى احمد العش جون انطوى عبد الحميد شبانة مصطفى عفروتو أحمد خيري كريم بامبو عمرو السولية شريف حازم مروان محسن محمود متولى محمد حمدى ذكى

القيمة التسويقية للنادي الأهلي

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 32.30 مليون يورو، ويعد المالي أليو ديانج، أغلي لاعب في قائمة الفريق الأحمر بـ 3 ملايين و500 ألف يورو.

القيمة التسويقية للنادي الإسماعيلي

وفي نفس السياق، تبلغ القيمة التسويقية للنادي الإسماعيلي 4.50 مليون يورو، ويعد عبد الرحمن مجدي الأغلي في صفوف الدراويش بـ 400 ألف يورو.

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‏قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم - على معلول.

في خط الوسط: مروان عطية - - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

في خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست- وسام أبوعلى.

وغاب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن تدريبات عن مران المارد الأحمر الجماعي بسبب آلام عضلة السمانة.

فيما واصل ﻿حمزة علاء تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

5 لاعبين نجحوا في التسجيل بقميص الأهلي والإسماعيلي للفريقين

ونجح 5 لاعبين التسجيل بقميص الأهلي والإسماعيلي وهم كلا من خالد بيبو ومحمد بركات وعمرو السولية وعبد الله السعيد وشادي محمد.

تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي

وينطلق اليوم الإربعاء اللقاء رقم 125 في تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي.

وشهدت المباريات تفوق تاريخي لصالح الأهلي علي مستوي النتائج، حيث فاز الفريق الأحمر في 66 مباراة فيما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة فقط وسيطر التعادل بين الفريقين في 36 مباراة.

ونجح لاعبي النادي الأهلي في أحراز 184 هدفًا بينما في المقابل سجل لاعبي الإسماعيلي 96 هدفًا.

صالح سليم الهداف التاريخي للأهلي أمام الإسماعيلي

وسجل صالح سليم عشرة أهداف خلال مباريات فريق الاهلي أمام الاسماعيلي منها سبعة أهداف في مباراة واحدة وهو رقم قياسي لم يتحطم خلال تاريخ هدافي بطولة الدوري الممتاز.

ويليه أحمد مكاوي برصيد تسعة أهداف، وتوتو برصيد سبعة أهداف، ومحمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات برصيد ستة أهداف لكل منهم، ثم محمد رمضان برصيد خمسة أهداف.

أما هدافو الإسماعيلي في لقاءاته مع الأهلي فكل من عوض عبد الرحمن وعماد سليمان وبشير عبد الصمد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

يذكر أن كلا من محمد بركات وعبد الله السعيد وعمرو السولية لعبوا لكلا الفريقين، وأحرزوا أهدافًا في مرمى الإسماعيلي والأهلي.

وكانت أكبر نتيجة بين الناديين هي فوز الأهلي على الإسماعيلي 8/0 في موسم 1957/1958 في مباراة سجل خلالها صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق.

وفاز الأهلي أيضا بنتيجة 6/0 في موسم 96/97 وكرر الأهلي الفوز بنفس النتيجة في موسم 2004/2005 ومرة واحدة بنتيجة 5-2.

الرباعيات

وحقق فريق الأهلي الفوز برباعية على الإسماعيلي 5 مرات، منها ثلاث مرات بنتيجة 4- صفر، ومرتان بنتيجة4-3، أما الإسماعيلي ففاز بالرباعية ثلاثة مرات بنتيجة 4-3، 4-2، 4-1 وتعادل الفريقان مرة واحدة بنتيجة 4-4.

تأجيل 3 مباريات للأهلي

وينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

وحسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.