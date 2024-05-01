بأوامر عليا، كولر بريء من عقوبة أفشة وهذا سر العفو عن الشحات والسولية

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم توقع عليه أي عقوبات حتى الساعات الأخيرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لم يعجبه ما حدث من اللاعب تجاه مدربه، وقرر توقيع عقوبة عليه من جانبه وبأوامر منه".

عقوبة ضد أفشة في الأهلي بأوامر محمود الخطيب

وأضاف أمير هشام: "سبب استبعاد أفشة ودخول حسين الشحات وعمرو السولية لقائمة الفريق أمام الإسماعيلي، بسبب أن الثنائي الأخير برر موقفهما للمدرب".

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واختتم: "السولية أكد للمدرب أن غضبه جاء بسبب أنه كان يرغب في استكمال المباراة، فيما برر حسين الشحات موقفه بأنه كان يريد وجود لاعب غيره ما دام لن يكون له دور، والمدرب تقبل اعتذارهم".

وأمس أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل غرفة الملابس عقب نهاية مباراة مازيمبي الكونغولي، وتحدث مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وواجه بعد عدم المشاركة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صوت أفشة كان واضح للجميع وأكد للمدرب أن ما يقوله في وسائل الإعلام وصفحاته الشخصية يفعل عكسه مع اللاعبين".

وأضاف أمير هشام: "أفشة قال للمدرب إنه يؤكد بأن من يجتهد في المران يشارك وهو ما لم يحدث حيث يعود بعض اللاعبين من إصابات على الملعب مباشرةً، ولا توجد عدالة".

وقال: "كولر تلقى كلمات أفشة ولم يناقشه، ولكن المفاجأة أن المدرب لم يوقع أي عقوبات على اللاعب بعد هذا الأمر، خاصةً أن المدرب وجد أن اللاعب لم يتجاوز في حقه وأن هذا الحديث شيء يراه طبيعي بين لاعب ومدرب".

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء اليوم الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

تأجيل 3 مباريات للأهلي

وينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

وحسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.