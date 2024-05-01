اليوم، قصور الثقافة تعرض فيلم "السرب" بسينما الشعب في 14 محافظة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فيلم "السرب" بسينما الشعب في القاهرة والمحافظات، اعتبارا من اليوم الأربعاء 1 مايو.

قصة وأحداث فيلم السرب

وفيلم "السرب" بطولة عدد كبير من النجوم، يتناول وقائع حقيقية لعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية وداعش.

ويدور حول أخطر عمليات نفذها سلاح الطيران المصري في ليبيا، ضد الإرهابيين.

ويعد الفيلم من أحدث الأعمال المصرية الوطنية، ويهدف لزيادة الوعي ورفع الروح الوطنية وتعزيز الانتماء.

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عرض فيلم السرب في سينما الشعب

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 15 دار عرض في 14 محافظة كالتالي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بكفر الشيخ، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

حفلات فيلم السرب في سينما الشعب

وتقدم الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءا من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها، يوميا وكذلك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

مشروع سينما الشعب

"سينما الشعب" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع.