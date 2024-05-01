الرئيس القبرصي يكشف موعد الانتهاء من بناء الرصيف العائم على ساحل غزة

غزة الآن ، أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أمس الثلاثاء أنه يتوقع أن ينجز الجيش الأمريكي بناء الرصيف العائم على ساحل غزة الخميس للسماح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وتصل المساعدات الدولية التي تخضع لتفتيش صارم من جانب السلطات الإسرائيلية، بشكل محدود من مصر عبر معبر رفح ولكنها غير كافية نظرًا للحاجات الهائلة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع مارس إنشاء ميناء مؤقت لنقل المساعدات بحرًا.

Advertisements

وقال البنتاجون إن كلفة بناء رصيف عائم تقدر بنحو 320 مليون دولار، وبدأت الأعمال في 25 أبريل على أن يصبح قابلًا للاستخدام مطلع مايو.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للصحفيين أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة أبلغت حكومته أن الرصيف سيكون جاهزًا الخميس.

وتصل المساعدات الإنسانية أولا إلى قبرص حيث ستخضع للتفتيش وفقا لمسؤول عسكري أمريكي كبير، بعد ذلك تنقل إلى الرصيف العائم حيث يتولاها شركاء في المجال الإنساني وتنقل إلى القطاع بواسطة شاحنات.

وأكد الرئيس القبرصي أن "جمهورية قبرص تقوم بجميع الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات لإرسال المساعدات الإنسانية، بمجرد أن تعطي واشنطن الضوء الأخضر".

الرصيف سيكون جاهزا في غضون أسبوع

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة له في الأردن أمس الثلاثاء إن الرصيف سيكون جاهزا في غضون أسبوع.

واستأجرت منظمة "أوبن آرمز"الإسبانية غير الحكومية بالتعاون مع المنظمة الأمريكية غير الحكومية "وورلد سنترال كيتشن" أول سفينة وصلت إلى غزة من قبرص.

لكن "وورلد سنترال كيتشن" أوقفت عملياتها بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غارة إسرائيلية مطلع أبريل.

وتؤكد الأسرة الدولية والمنظمات غير الحكومية أن هذا الممر البحري، بالإضافة إلى طرق نقل المساعدات الأخرى مثل الإنزال الجوي، لا يمكن أن تحل مكان تسليمها برًّا.