رياضة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

السنغال، فيتو
السنغال، فيتو
يستهل منتخب السنغال مشواره في كأس أمم إفريقيا 2025، بمواجهة منتخب بوتسوانا في الملعب الكبير بمدينة طنجة.

 يسعى "أسود التيرانجا" إلى تأكيد مكانتهم منذ البداية، بينما يدخل منتخب بوتسوانا، الموع القاري، برغبة في اقتناص فرصة نادرة على الساحة القارية.

تشكيل السنغال ضد بتسوانا

ميندي، دياتا، كوليبالي، نياخات، جاكوبز، إدريسا، غايي، ندياي، ماني ، سار، جاكسون.

تشكيلة بوتسوانا ضد السنغال

فوكو، بيلافي، جاولاولوي، ديتلهوكوي، جونسون، ديتسيلي، موهوتسيوا، سيكانيغ، كوبي، أوريبوني، كيباثو.

وتمثل مباراة الافتتاح بالنسبة للسنغال، الخطوة الأولى لمسار مدروس بعناية. بعد تتويجه في سنة 2022، يسعى "أسود التيرانجا" لتجنب العقبات التي أدت إلى خروجهم من ثمن النهائي في النسخة السابقة.

 وشدد المدرب، باب ثياو، مرارًا على ضرورة البقاء مركزين ومتزنين في بطولة لا يضمن فيها السمعة أي شيء.

فيما تتواجد بوتسوانا، في طنجة، بلا ضغوط خارجية، لكنها مفعمة بالقناعة الداخلية. ووقوعها في مجموعة صعبة إلى جانب السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية والبنين، يجعلها واعين بحجم التحدي.

 ومع ذلك، يرى المدرب، مورينا راموريبولي، أن هذه البطولة تمثل فرصة مثالية لإبراز منتخبه.

وقال راموريبولي، قبل المباراة: "كأس أمم إفريقيا هي أكبر بطولة في القارة، وقد حضرنا جيدًا لهذه المنافسة. سنحاول تقديم مستوى عالٍ. نحن مستعدون لهذه المباراة الكبيرة ومستعدون لبذل الجهد".

ويقر المدرب الجنوب إفريقي بقوة منتخب السنغال، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه درس منافسه: "إنه منتخب مرن جدًا، قادر على تغيير أسلوب لعبه حسب المواقف. حللنا نقاط القوة والضعف لديهم. الأهم هو التركيز على لعبنا، ومعرفة ما يمكننا فعله وما يجب تجنبه".

