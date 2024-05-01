دينا الشربيني تبكي على الهواء بسبب والدها وطريقة وفاته المفاجئة (فيديو)

دينا الشربيني، بكت الفنانة دينا الشربيني، على الهواء، وهي تسترجع اللحظات الأخيرة في حياة والدها الراحل بعد عرض صور له، وقالت: "مات فجأة وكل حاجة حلوة في حياتي سببها هو".

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حزن دينا الشربيني على والدها

وأضافت دينا الشربيني خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "بابا كان أحلى حاجة في الدنيا ومات فجأة، يومها كان جاي يفطر معايا في رمضان وقلت له عملت لك الملوخية والفراخ البلدي قال لي أنا تعبان شوية هنام شوية وهاجي قبل الفطار وسيبته ينام وبعدين لقيت السواق بيكلمني وبيقول والدك مش كويس خالص وكان في البيت لوحده وجرينا بيه على المستشفى وراح المستشفى قالوا لنا تسمم في الدم وقبلها كان زي الفل وعملوا له وقتها استكشاف وقعد يوم ونصف في المستشفى ومات وما كنتش مصدقة لأنه اتخطف مني".

انهيار #دينا_الشربيني بعد عرض صور والدها: مات فجأة وكل حاجة حلوة في حياتي سببها هو#كلمة_أخيرة_مع_لميس_الحديدي pic.twitter.com/iiVucPcZIV — ON (@ONTVEgy) April 30, 2024



وتابعت: "أنا لحد دلوقتِ مش مستوعبة أنه مات بس أنا لهيت نفسي بالشغل أوي علشان أحاول اتجاوز فكرة أنه مات ودايمًا بقول بابا وماما الله يرحمهم مسافرين مش مستوعبة إنهم رحلوا عني".

قصة دينا الشربيني مع والدها

ولفتت دينا الشربيني: "كنت بقول لبابا انسى إنك تموت الأول أنا هموت قبلك أنا كنت متعلقة بيه جدًّا وكأنه صاحبي وكل حاجة وأحكي له كل التفاصيل في حياتي".

رسالة دينا الشربيني لروح والدها

وأشارت: "بابا من كتر ما هو جميل وأبيض أنا عارفة إنه في مكان أفضل من هنا، ولما بحس بالوجع بقعد أدعي له وأقرأ قرآن، وآخر مرة بعت له رسالة قلت له أنت وحشتني جدًّا".

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