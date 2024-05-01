شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين (فيديو)

الحرب فى غزة، اقتحمت شرطة مدينة نيويورك جامعة كولومبيا، في محاولة لتفريق متظاهرين مؤيدين لفلسطين على ما يبدو، وذلك بعد استيلائهم على مبنى هاميلتون هول الدراسي واعتصامهم بالحرم الجامعي منذ أسبوعين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تدخل حرم جامعة كولومبيا التي كانت نقطة محورية في احتجاجات طلابية امتدت إلى عشرات الجامعات الأخرى بأنحاء الولايات المتحدة.

🚨#BREAKING: The New York Police Department has just announced that they have declared a riot as they make their way into Columbia University, where violent protests are expected to break out as mrap swat vehicle can be seen rolling into the University pic.twitter.com/0MdnAhhErO Advertisements May 1, 2024

وكانت الشرطة تلقت خطابا من إدارة الجامعة كولومبيا يسمح لهم بالدخول إلى الحرم الجامعي، فيما أرسلت إدارة الطوارئ بجامعة كولومبيا رسالة بالبريد الإلكتروني التالي للطلاب تطالبهم بـ"تجنب المنطقة حتى إشعار آخر"، وحذرت من أن "عدم الامتثال قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية".

واحتشد ضباط شرطة مدينة نيويورك في الشوارع خارج حرم جامعة كولومبيا، وبدأوا في إصدار أوامر للطلاب الذين خرجوا من مساكنهم خارج الحرم الجامعي بالعودة إلى الداخل.

وفي أحد مباني السكن بالقرب من الحرم الجامعي، تدافع عناصر الشرطة والطلاب ضد بعضهم البعض حتى تراجع الطلاب إلى مدخل السكن.

ودخلت عناصر من الشرطة إلى قاعة هاميلتون، التي تعتبر من المباني الرئيسية الجامعة، واخترقها عدد من طلاب، وعلّقوا لافتات إحداها كتب عليها "قاعة هند"، إحياء لذكرى طفلة بعمر 5 سنوات من غزة قُتلت بعد تعرضها لنيران إسرائيلية. بينما كتب على لافتة أخرى "انتفاضة".

وهدد مسؤولو الجامعة أمس بفصل الطلاب الذين استولوا على مبنى هاميلتون هول.

وبدأ احتلال المبنى ليلا حين حطم المحتجون النوافذ ودخلوا مبنى هاملتون هول وعلقوا لافتة من الطابق العلوي كُتب عليها "قاعة هند"، في إشارة إلى طفلة فلسطينية (ست سنوات) قتلتها القوات الإسرائيلية في غزة.

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New York is getting wild — Thrilla the Gorilla (@ThrillaRilla369) May 1, 2024

وخارج المبنى، وهو موقع اعتصامات طلابية مختلفة تعود إلى ستينيات القرن الماضي، أغلق المحتجون المدخل بالطاولات وشبَكوا أذرعهم لتشكيل حاجز وهتفوا بشعارات مؤيدة للفلسطينيين.

في مؤتمر صحفي خلال المساء، قال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز ومسؤولو شرطة المدينة إن "مثيري شغب من خارج الجامعة" حرضوا على الاستيلاء على هاميلتون هول مضيفا أنهم مسجلون لدى سلطات إنفاذ القانون بإثارة الفوضى.

تكتيكات تصعيدية في الاستيلاء على المبنى

وقالت الشرطة إنها استندت في استنتاجاتها جزئيا إلى تكتيكات تصعيدية في الاستيلاء على المبنى، بما في ذلك التخريب واستخدام الحواجز لإغلاق المداخل وتدمير الكاميرات الأمنية.

وأشار آدامز إلى أن بعض الطلاب المتظاهرين لم يكونوا على دراية تامة بوجود "جهات خارجية" وسطهم.

وقال رئيس البلدية "لا يمكننا ولن نسمح بأن يتحول تجمع سلمي إلى مشهد عنيف لا يخدم أي غرض. لا يمكننا الانتظار حتى يصبح هذا الوضع أكثر خطورة. يجب أن ينتهي هذا الآن".

وشكك الطالب محمود خليل، أحد زعماء الاحتجاج وهو باحث فلسطيني يدرس بالجامعة بتأشيرة طالب، في تأكيدات بأن دخلاء هم من شرعوا في احتلال المبنى. وقال خليل لرويترز "إنهم طلاب".