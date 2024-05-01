السيول تجتاح لبنان وتغمر المستشفيات (فيديو وصور)

سيول في لبنان، تسببت السيول الغزيرة التي تعرضت لها بعض المناطق في لبنان، حيث اجتاحت السيول مستشفى السيدة في جونية، حيث طالت قسم الطوارئ داخل المستشفى.

وتسببت الأمطار بإغراق موقف السيارات قرب مستشفى "السيدة"، ما أدى إلى فوضى عارمة في المكان.

وشهدت منطقة جونية - حريصا (شمال العاصمة بيروت) سيولا كبيرة جراء تساقط الأمطار الغزيرة، مما أعاق حركة السير.

وفي الشمال الشرقي للبنان، غرقت شوارع وطرقات منطقة اليمونة بالسيول أيضا.

السيول تغمر مدخل مستشفى سيدة لبنان في جونية! pic.twitter.com/jEo9WCvIK4 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) April 30, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو مواطنين عالقين في أحد الشوارع إثر جريان المياه بشكل كبير.

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إسرائيل تهدد باحتلال لبنان

ومن جانب آخر هددت إسرائيل، أمس الثلاثاء، بـ"احتلال مناطق واسعة" في جنوب لبنان، إذا لم ينسحب حزب الله من المنطقة.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه في حال لم ينسحب حزب الله فإن إسرائيل "ستكون قريبة من حرب شاملة" معه.

وتابع كاتس: "إسرائيل ستحارب حزب الله في كل أرجاء لبنان، وستحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان، وستبقى هذه المناطق تحت سيطرة الجيش كمنطقة أمنية".

وأمس الثلاثاء وصل سيجورنيه إلى إسرائيل، حيث التقى نظيره الإسرائيلي، وهي زيارة تستمر 24 ساعة بالقدس وتل أبيب في إطار جولة بالشرق الأوسط شملت لبنان والسعودية.

وقال سيجورنيه إن مسؤولين فرنسيين شاركوا مع إسرائيل مقترحات تم تقديمها للسلطات اللبنانية، لتهدئة التوتر بين إسرائيل وحزب الله، مع محاولات باريس الاضطلاع بدور وساطة بين الجانبين.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الضربات يوميا عبر الحدود على مدى الأشهر الماضية بالتوازي مع الحرب في غزة، في تصعيد أثار اتساع نطاقه وتطوره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وزار سيجورنيه لبنان، حيث التقى مسؤولين من بينهم ساسة مقربون من حزب الله، ويقول مسؤولون فرنسيون إنهم وجدوا تقدما في ردود السلطات اللبنانية.

وقال حزب الله إنه لن يدخل في أي نقاش فعلي قبل وقف إطلاق النار في غزة، حيث تستمر الهجمات الإسرائيلية منذ ما يقرب من 7 أشهر.

ولوحت إسرائيل بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، قائلة إنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.