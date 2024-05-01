الأربعاء 01 مايو 2024
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اقتصاد

تشمل بامبرز وألويز، زيادة جديدة في أسعار الحفاضات والفوط الصحية

أسعار ألويز وبامبر
أسعار ألويز وبامبر بعد تطبيق الزيادات، فيتو

 زيادات جديدة في أسعار الحفاضات والفوط الصحية وتشمل بامبرز وألويز بالأسواق، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرف التجارية، تطبيق زيادات جديدة في أسعار الحفاضات والفوط الصحية وتشمل بامبرز وألويز بالأسواق.

 

أسعار ألويز وبامبر بعد تطبيق الزيادات 

ونستعرض أسعار حفاضات الأطفال «بامبرز»، وأيضًا سعر الفوط الصحية «ألويز» بعد تطبيق الزيادات في السطور الآتية: 

أسعار ألويز وبامبر بعد تطبيق الزيادات، فيتو

أسعار ألويز ماكسي بعد تطبيق الزيادات

بلغ سعر ألويز ماكسي فردي نحو 25.12 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 27 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

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بلغ سعر ألويز ماكسي دبل نحو 49 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 51 جنيهًا إلى 54 جنيهًا.

بلغ سعر ألويز ماكسي تريو نحو 66.85 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 69 جنيهًا إلى 71 جنيهًا.

أسعار ألويز ريش لايت بعد تطبيق الزيادات 

بلغ سعر ألويز ريش لايت فردي نحو 23.62 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 26 جنيهًا إلى 28 جنيهًا.

بلغ سعر ألويز ريش لايت دبل نحو 38 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 41 جنيهًا إلى 43 جنيهًا.

بلغ سعر ألويز ريش لايت تريو نحو 63.25 جنيه جملة، وللمستهلك من 66 جنيهًا إلى 69 جنيهًا.

 

أسعار ألويز ألترا بعد تطبيق الزيادات 

بلغ سعر ألويز ألترا دبل نحو 58.37 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 61 جنيهًا إلى 63 جنيهًا.

بلغ سعر ألويز ألترا فردي نحو 32 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 35 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.

بلغ سعر ألويز ألترا تربو نحو 81.66 جنيه  جملة، وللمستهلك من 84 جنيهًا إلى 86 جنيهًا.

أسعار الحفاضات والفوط الصحية وتشمل بامبرز وألويز بالأسواق، فيتو

أسعار بامبرز بعد تطبيق الزيادات 

بلغ سعر بامبرز مقاس 1 نحو 329 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 332 جنيهًا إلى 335 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز مقاس 2 نحو 329 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 332 جنيهًا إلى 335 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز مقاس 3 نحو 376 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 379 جنيهًا إلى 382 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز مقاس 4 نحو 376 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 379 جنيهًا إلى 382 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز مقاس 5 نحو 406 جنيهات جملة، وللمستهلك من 409 جنيهات إلى 411 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز مقاس 6 نحو 386 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 389 جنيهًا إلى 311 جنيهًا.

 

أسعار بامبرز بانتس بعد تطبيق الزيادات 

بلغ سعر بامبرز بانتس مقاس 3 نحو 439 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 442 جنيهًا إلى 445 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز بانتس مقاس 4 نحو 258 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 261 جنيهًا إلى 264 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز بانتس مقاس 5 نحو 478 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 481 جنيهًا إلى 483 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز بانتس مقاس 6 نحو 428 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 431 جنيهًا إلى 434 جنيهًا.

 

أسعار بامبرز عناية بعد تطبيق الزيادات 

بلغ سعر بامبرز عناية مقاس 1 نحو 430 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 433 جنيهًا إلى 435 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز عناية مقاس 2 نحو 486 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 489 جنيهًا إلى 492 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز عناية مقاس 3 نحو 486 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 489 جنيهًا إلى 492 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز عناية مقاس 4 نحو 486 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 489 جنيهًا إلى 492 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز عناية مقاس 5 نحو 486 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 489 جنيهًا إلى 492 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز عناية مقاس 6 نحو 486 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 489 جنيهًا إلى 492 جنيهًا.

 

أسعار بامبرز بانتس عناية بعد تطبيق الزيادات 

بلغ سعر بامبرز بانتس عناية مقاس 3 نحو 486 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 489 جنيهًا إلى 492 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز بانتس عناية مقاس 4 نحو 486 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 489 جنيهًا إلى 492 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز بانتس عناية مقاس 5 نحو 486 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 489 جنيهًا إلى 492 جنيهًا.

بلغ سعر بامبرز بانتس عناية مقاس 6 نحو 486 جنيهًا جملة، وللمستهلك من 489 جنيهًا إلى 492 جنيهًا.

 

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