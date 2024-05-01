يصل إلى 550 ألف جنيه، انخفاض جديد في أسعار سيارات كيا 2024، والتطبيق اليوم

سيارات كيا، تستقبل كيا عملاءها اليوم الأربعاء بتراجع كبير في أسعار السيارات موديلات 2024 حيث بلغت نسبة التخفيضات نحو 600 ألف جنيه، شملت كيا جراند سيراتو ومن المقرر تطبيقها اليوم 1 مايو.

أسعار سيارات كيا في مصر

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت باسعار سيارات كيا سيراتو 2024 وترصدها فيتو في تقرير التالي:

أسعار كيا سورينتو

يصل سعر أول فئة Topline نحو 3 ملايين و200 ألف بدلًا من 3 ملايين و750 ألف بتراجع نحو 550 ألف جنيه.

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أسعار سيارات كيا جراند سيراتو

يصل سعر LX FO نحو 1,249,900 جنيه بدلًا من 1,449,900 ألف جنيه بتراجع 200 ألف جنيه.

EX CAM بسعر 1,379,900 جنيه بدلًا من 1,549,900 ألف جنيه بانخفاض 170 ألف جنيه.

High line بسعر 1,449,900 جنيه بدلًا من 1,649,900 ألف جنيه بانخفاض 200 ألف جنيه.

Topline آخر سعر لها 669.900 ألف جنيه وغير متوفرة حاليًّا.





مواصفات سيارات كيا جراند سيراتو

زودت سيارات كيا بمحرك بمحرك 1600 سي سي بقوة 130 حصانًا وعزم دوران 155 نيوتن متر بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. وتتمتع السيارة بمصابيح أمامية جديدة ممتدة وتغييرات مختلفة في الشكل الخارجي عن السابق. كما يتوفر للسيارة فتحة سقف بانورامية.

