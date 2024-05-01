أزمة جديدة بين الأهلي ومنتخب مصر، والسر ضوء اتحاد الكرة الأخضر لـ العميد

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك أزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بسبب معسكر المنتخب الوطني المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاتحاد وافق على طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب على توقف الدوري يوم 27 مايو المقبل، من أجل أن يكون هناك أسبوعًا إضافيًا للمعسكر".

وأضاف أمير هشام: "من المقرر أن يبدأ المعسكر يوم 28 مايو، لكن حتى الآن إدارة النادي الأهلي ترفض إرسال لاعبيها إلا في موعد الأجندة الدولية يوم 3 يونيو المقبل".

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واختتم: "الأهلي كان ينتظر إراحة لاعبيه في كأس عاصمة مصر الأخير وهو ما لم يحدث، وحتى الآن موقف الإدارة ثابت على رفض إرسال اللاعبين في وقت مبكر، إلا لو حدث انفراجة بالأيام المقبلة".

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء القادم.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

تأجيل 3 مباريات للأهلي

وينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

وحسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.