يشوبه القلق، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام شهر مايو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم 1 مايو 2024، مؤكدا أن اليوم يشهد ظاهرتين مؤثرتين رغم استقرار الحالة الجوية.
حالة الطقس اليوم
وقالت الأرصاد في بيان: "أجواء مستقرة اليوم على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، وتبقى الأجواء مائلة للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد معتدلة جنوبًا".
وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
وتابعت: "تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء والطرق الساحلية والزراعية والسريعة".
كما حذرت من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، بسرعات تتراوح بين 30 و33 كيلومترًا في الساعة.
بالنسبة لحالة البحرين فقد أوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط، تكون معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلا
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، والتي جاءت كالتالي:
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