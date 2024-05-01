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خارج الحدود

سفير الكويت بالقاهرة: 25 مليار دولار إجمالي استثماراتنا في مصر(فيديو)

السفير غانم صقر الغانم
السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت في القاهرة، فيتو

أمير الكويت، قال السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت في القاهرة، إن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الدولة أكد على وقوفه بجانب مصر في حقها بمياه نهر النيل.

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لقاء السيسي وأمير دولة الكويت

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أشاد بجهود الرئيس السيسي لحقن الدماء في السودان، كما تحدث عن استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر وتهديد حركة الملاحة وتطرق الحوار للأوضاع في ليبيا وكيفية تحقيق الاستقرار.

 

تقوية الاقتصاد وجذب الاستثمارات 

وتابع: الجانب المصري والكويتي تحدثا بعمق عن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتقوية الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

 

الاستثمارات الكويتية في مصر

وأكد: الاستثمارات الكويتية في القطاع العام بمصر تصل إلى 15 مليار دولار، و10 مليارات دولار في القطاع الخاص.
 

بالتزامن مع زيارة أمير الكويت لمصر، 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2023

أمير الكويت يثني على النهضة التنموية المصرية وجهود تحسين المناخ الاستثماري

 

ولفت إلي أن الاستثمارات الكويتية تتركز في صناديق بالهيئة العامة للاستثمار ومشروعات بالصناعة البترولية.

 

وأثنى الجانب الكويتي على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهًا بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.


كما عبر الرئيس عن تثمينه للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك

 

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولًا معمقًا للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديرًا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلًا لا يتجزأ.

 

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