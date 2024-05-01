اليوم، تطبيق الزيادات في أسعار 6 منتجات تشمل المشروبات الغازية والمنظفات

كشفت شعبة المواد الغذائية الغرف التجارية عن تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار 6 منتجات تشمل المشروبات الغازية والمنظفات بدءًا من اليوم الأربعاء 1 مايو 2024.

أسعار الـ 6 منتجات بعد تطبيق الزيادة اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض أسعار الـ 6 منتجات بعد تطبيق الزيادة اليوم الأربعاء وفق للقوائم المرسلة من الشركات المنتجة للتجار والموردين؛ في السطور الآتية:

ارتفاع أسعار كانز بيريل وفيروز

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، عن ارتفاع جديد في أسعار كانز بيريل وفيروز وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار سيتم تنفيذ الزيادة الجديدة بدءًا من مايو الجاري.

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أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو الجاري

وعن أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو الجاري فستكون كالتالي:

وارتفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

وارتفعت أسعار فيروز إلى 19.5 جنيه للمستهلك و112 جنيهًا للكرتونة عدد 6 عبوات.

وارتفعت أسعار فيروز عبوة كانز إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

زيادة أسعار منتجات برسيل وبريل وإكسترا وجنرال في الأسواق بدءًا من مايو الجاري

كما كشف «المنوفي» عن إرسال شركة هنكل مصر المنتجة لمنتجات برسيل واكسترا قائمة جديدة بأسعارهم، وتطبق الزيادة في الأسواق بدءًا من مايو الجاري.

وتتراوح الزيادات في أسعار منتجات برسيل وبريل وإكسترا وجنرال من 33 جنيهًا إلى 112 جنيهًا، حسب وزن العبوة، وجاءت قائمة أسعار منتجات برسيل وبريل بعد الزيادة المقرر تطبيقها في مايو الجاري كالتالي:

أسعار برسيل في الأسواق بدءًا من مايو 2024

سجل سعر برسيل وزن كيلو نحو 80 جنيهًا للمستهلك

سجل سعر برسيل وزن 1.5 كيلو نحو 116 جنيهًا للمستهلك

سجل سعر برسيل وزن 800 جرام نحو 100 جنيه للمستهلك

سجل سعر برسيل وزن 2.5 كيلو نحو 233 جنيهًا للمستهلك

سجل سعر برسيل وزن 4 كيلوات نحو 353 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل وزن 6 كيلوات نحو 512 جنيهًا للمستهلك

أسعار برسيل جل في الأسواق بدءًا من مايو 2024

سجل سعر برسيل جل ألوان وزن لتر نحو 122 جنيهًا للمستهلك

سجل سعر برسيل جل بلاك وزن 900 جرام نحو 101 جنيه للمستهلك

سجل سعر برسيل جل ألوان وزن 2.6 لتر نحو 266 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل جل وزن 3.250 جم نحو 315 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل جل ألوان وزن 3.9 لتر نحو 372 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر جيل بلاك وزن 2.5 لتر نحو 196 جنيهًا للمستهلك.

أسعار إكسترا في الأسواق بدءًا من مايو 2024

سجل سعر إكسترا وزن 2.5 كيلو نحو 162 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر إكسترا وزن 4 كيلوات نحو 243 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر إكسترا وزن 8 كيلوات نحو 446 جنيهًا للمستهلك.

أسعار بريل في الأسواق بدءًا من مايو 2024

سجل سعر بريل وزن 35 جرامًا نحو 3 جنيهات للمستهلك.

سجل سعر بريل وزن 350 جرامًا نحو 21 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر زجاجة بريل وزن 600 جرام نحو 40 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر بريل وزن لتر نحو 72 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر بريل جركن وزن 2.5 كيلو نحو 127 جنيهًا للمستهلك.

أسعار جنرال في الأسواق بدءًا من مايو 2024

سجل سعر جنرال وزن 730 جرامًا نحو 56 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر جنرال وزن 3.1 لتر نحو 122 جنيهًا للمستهلك.