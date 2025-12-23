الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، انتهى الشوط الأول من مباراة السنغال ضد بوتسوانا بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

سجل هدف التقدم لمنتخب السنغال اللاعب نيكولاس جاكسون في الدقيقة 40.
 

أعلن بابي تياو المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة اقدم، ومورينا راموريبولي المدير الفني لمنتخب بوتسوانا، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي تجمعهما في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

تشكيل منتخب السنغال أمام بوتسوانا 

دخل منتخب السنغال مباراته أمام بوتسوانا بتشكيل مكون من:

تصدر ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، تشكيل أسود التيرانجا لمواجهة بوتسوانا اليوم، والذي جاء كالتالي: 

إدوارد ميندي في حراسة المرمى، إسماعيل جاكوبس، موسى نياخاتي، كاليدو كوليبالي، كريبان دياتا، بابي جييه، إدريسا جانا جييه، إسماعيلا سار، ساديو ماني، نيكولا جاكسون، نيمانيا نداي.

تشكيل بوتسوانا أمام السنغال

في المقابل، دخل منتخب بوتسوانا مباراته أمام السنغال بتشكيل مكون من:

فوخو في حراسة المرمى، ثم ديثلهوكوي، فيلافي، جاولاولوي، جونسون، موهوتسيوى، ديتسيلي، كيباثو، كوبر، أوربونيي، سيكانيينج. 

تضم المجموعة الرابعة منتخبات السنغال وبوتسوانا والكونغو الديمقراطية وبنين

يتولى الحكم الدولي الجنوب أفريقي، توم أبونجيل، إدارة مباراة السنغال وبوتسوانا، ضمن لقاءات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2025 بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025


المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

 

