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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها لقاء الأهلي والإسماعيلي وموقعة سان جيرمان ودورتموند

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء 1-5-2024، عدد كبير من المباريات في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري 

الإسماعيلي ضد الأهلي - الساعة 7 مساء - قناة Ontime sports 1

إنبي ضد بيراميدز - الساعة 7 مساء - قناة Ontime sports 2

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

فريق باريس سان جيرمان، فيتو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر ضد الخليج - الساعة 9 مساء - قناة SSc SPORT

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري التونسي 

الترجي الرياضي ضد الصفاقسي - الساعة 7:30 مساء - قناة الوطنية التونسية 1

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تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن مواجهة بوروسيا دورتموند، المقرر لها اليوم الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

لويس إنريكي يتحدث عن مواجهة دورتموند

وقال الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "أي نتيجة بخلاف الفوز والتأهل ستكون محبطة لي وللجميع، لا فارق بيننا وبين جميع الأندية التي تأهلت لهذه المرحلة".

وأكمل: "أعتقد أن المباراة ستكون مثل المواجهة التي لعبها كل منا في ربع النهائي بسبب طريقة تفسيرنا، نحن وهم، لكرة القدم".

وأضاف المدرب: "لا مجال للتلاعب لدينا، جئنا للفوز بكرة القدم التي نقدمها وأعتقد أنه سيكون عرضا ممتعا للجميع وأن المباراة ستشهد أهدافا بسبب قدرة الفريقين على الوصول إلى المرمى".

وأوضح أن فريقه سيخوض اللقاء كأنه لا وجود لمباراة عودة على ملعب حديقة الأمراء.

وعن كون بي إس جي المرشح الأقرب للنهائي، رد: "هذا هو السبب الذي دفعني كثيرا للقول إن الصحافة لا تفهم شيئا في كرة القدم، لا يهم من المرشح الأقرب، بل يبقى الأهم الاستمتاع وإسعاد جماهيرنا بالتأهل للنهائي، هذه عقليتنا في المباريات السابقة، وسنواصل المحاولة".

وشدد المدرب الإسباني: "جئنا للفوز في ألمانيا ولن نترك شيئا للصدفة، ستكون مباراة مثيرة وعامرة بالأهداف وممتعة لكل من يحب كرة القدم".

وأشار: "وجدت مساندة كبيرة من اللاعبين والإدارة منذ اليوم الأول، نحن في بداية مشروع جديد، ولكن لا زلنا ننافس على كل الألقاب ويتبقى شهر حاسم يجب أن نتحكم في انفعالاتنا ونتعامل مع الضغوط جيدا ولا نجعلها تهديدا علينا بل يجب أن نؤدي بشجاعة".

وأكد إنريكي: "لقد تحسن الفريق في كل الجوانب دفاعا وهجوما، ولا يغيب عنا سوى لاعبين فقط هما كيمبيمبي وريكو، ومقتنع أنه بإمكاننا مواصلة التحسن وألا نكتفي بالوقوف عند نقطة معينة بل مواصلة العمل ضروري لأن الفارق بين الفوز والهزيمة في دوري الأبطال شعرة بسيطة، لذا يجب الاهتمام بالتفاصيل".

وواصل المدير الفني لسان جيرمان: "نستمتع بكل مباراة، وكل لقاء درس لنا لنتعلم منه، وهدفنا واضح الفوز ذهابا وإيابا ونحن جاهزون لذلك".

وأقرب المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا: "لكل فريق نقاط قوته وضعفه، ولكن شخصيتي دائما هي اعتبار لاعبي فريقي هم الأفضل دائما والعمل على تفادي نقاط الضعف لتظهر بشكل قليل، نحن لسنا فريقا مثاليا بدليل أننا خسرنا هذا الموسم".

واستطرد: "أتمنى أن يكون إقصاء برشلونة قد خفف الضغوط علينا، لأنه لم يسبق لنا التعويض بعد الخسارة ذهابا، ولكن بحكم خبراتي لا يهم ما تحقق، ويجب ألا نكتفي بما تحقق".

وأوضح لويس إنريكي: "في المجموعات لم نفز في أي مباراة خارج ملعبنا بينما حققنا الفوز في ملعبي سوسيداد وبرشلونة بالأدوار الإقصائية".

وختم تصريحاته: "عامل السن لا يهم، لا فارق لدي بين لاعب عمره 16 عاما أو 55 عاما، المعيار هو الجاهزية والاستعداد للمنافسة، والاعتماد على الشباب يكون أحيانا مثار انتقادات، ولكنه قد يكون مبررا لعدم التأهل وبشكل عام امتلاك قوام شاب مصدر فخر لنا".


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