رياضة

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

كوت ديفوار
كوت ديفوار
يستهل منتخب كوت ديفوار حامل اللقب، مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025 عندما يواجه نظيره منتخب موزمبيق مساء غد الأربعاء، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.

 

ويتواجد منتخبا كوت ديفوار وموزمبيق بجوار كلا من منتخبي الكاميرون والجابون في المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2025.

 

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق 

وتنطلق مباراة كوت ديفوار أمام موزمبيق غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب كوت ديفوار، لتكرار سيناريو النسخة الماضية التي استضافها على أرضه، حيث تغلب في النهائي على منتخب نيجيريا 2-1.

 


ويفتقد منتخب كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2025 خدمات نجمه سيباستيان هالر، صاحب هدف الفوز بالبطولة في النسخة الماضية في شباك نيجيريا، بعدما تعرض لإصابة مع فريقه أوتريخت الهولندي، ليتم استبداله بإيفان جيساند، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي في القائمة.

 

وخاض منتخب كوت ديفوار 106 مباريات في الكان، حقق الفوز في 48 مباراة، وتعادل في 31 مباراة وخسر في 27 مباراة.

 وسجل منتخب الأفيال 152 هدفًا وسكنت شباكه 111 هدفًا.

ويعد أكبر انتصار لمنتخب كوت ديفوار في نهائيات أمم أفريقيا على حساب إثيوبيا في نسخة 1970 بستة أهداف مقابل هدف، أما أكبر هزيمة فكانت أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في دور المجموعات من نسخة 2023.

إنجازات منتخب كوت ديفوار في أمم أفريقيا 

توج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم أفريقيا في 3 مناسبات في نسخ 1992 و2015 و2023، وهو حامل لقب آخر نسخة من الكان، وخسر النهائي في مناسبتين في نسختي 2006 و2012.

ونال منتخب الأفيال المركز الثالث في 4 مناسبات في نسخ 1965 و1968 و1986 و1994، فيما جاء في المركز الرابع في مناسبتين في نسختي 1970 و2008.

 

وودع من الدور ربع النهائي في 4 مناسبات، وأقصي من دور الـ16 في مناسبة، وغادر من دور المجموعات في 9 مناسبات آخرها في نسخة 2017.

وودع منتخب الأفيال من الدور ربع النهائي في 4 مناسبات في نسخ 1998 و2010 و2013 و2019، وأُقصي من دور الـ16 في مناسبة في نسخة 2021، وغادر من دور المجموعات في 9 مناسبات آخرها في نسخة 2017.

