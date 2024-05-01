الأربعاء 01 مايو 2024
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بيت الزكاة والصدقات يبدأ اليوم صرف الإعانة الشهرية للمستحقين لشهر مايو

بيت الزكاة والصدقات،
بيت الزكاة والصدقات، فيتو

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مايو 2024م، اليوم الأربعاء من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

صرف الإعانة الشهرية من بيت الزكاة 

أوضح “بيت الزكاة والصدقات”، في بيان له  أن صرف الإعانة الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج (سند) أحد البرامج التنموية التى بدأها «بيت الزكاة والصدقات» لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

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جهود بيت الزكاة والصدقات

وأضاف البيان أن «بيت الزكاة والصدقات» يتبنى العديد من المبادرات التنموية لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن الاستجابات السريعة والفورية للاستغاثات والحالات التي يرصدها البيت في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من فرق بيت الزكاة والصدقات.

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