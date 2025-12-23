الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025
كأس أمم إفريقيا 2025، فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره بنين بهدف دون رد، باللقاء الذي أقيم بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب 2025.
مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين في كأس أمم أفريقيا
أحرز أهدف منتخب الكونغو الديمقراطية ثيو بونجوندا في الدقيقة 16.
ومن ضربة رأسية من سيدريك باكامبو أحرز بها الهدف الثاني لمنتخب الكونغو الديمقراطية لكن قام الحكم بإلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.
تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية ضد بنين في كأس أمم أفريقيا
فى حراسة المرمى: مباسي نزاو
فى خط الدفاع: وان بيساكا- مبيمبا- تاونزييي- ماسوكو- موتوسامي
فى خط الوسط: بونجوندا- صديقي- كايمبي- مبوكو
فى خط الهجوم: باكامبو
تشكيل منتخب بنين ضد الكونغو الديمقراطية
فى حراسة المرمى: ساتورتين
فى خط الدفاع: موميني- فيردون- روش- وورو
فى خط الوسط: الميدا- إيموران- دوس- دودو- أييغون.
فى خط الهجوم: ألوكو
مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
السنغال ضد بوتسوانا – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1
نيجيريا ضد تنزانيا – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1
تونس ضد أوغندا – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1
