اليوم، بدء تطبيق الانخفاض في أسعار التونة صن شاين بالأسواق

انخفاض أسعار التونة صن شاين في المحال التجارية، كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، انخفاض أسعار تونة صن شاين وفقًا للقائمة المرسلة من الشركة للتجار والموردين التي ستطبق بدءًا من اليوم الأربعاء 1 مايو 2024.

5 جنيهات انخفاضًا في سعر علبة تونة صن شاين

وبمقارنة أسعار التونة صن شاين بأسعارها السابق، يتضح أن القائمة الجديدة تتضمن انخفاض نحو 5 جنيهات في سعر العبوة للمستهلك.

أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءًا من مايو 2024، فيتو

سعر التونة بعد تطبيق الانخفاضات اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر التونة بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءًا من اليوم الأربعاء 1 مايو 2024، في السطور الآتية:

أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءًا من مايو 2024، فيتو

أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات بدءًا من اليوم

وعن أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءً من اليوم الأربعاء 1 مايو 2024، فجاءت كالتالي:

وبلغ سعر تونة صن شاين قطعة واحدة سهلة الفتح وزن 200 جرام نحو 55 جنيهًا للمستهلك. وبلغ سعر تونة صن شاين قطع سهلة الفتح وزن 185 جرامًا نحو 55 جنيهًا للمستهلك. وبلغ سعر تونة صن شاين قطع سهلة الفتح دايت وزن 185 جرامًا نحو 55 جنيهًا للمستهلك. وبلغ سعر تونة صن شاين قطع سهلة الفتح حار وزن 185 جرامًا نحو 55 جنيهًا للمستهلك. وبلغ سعر تونة صن شاين مفتتة سهلة الفتح وزن 185 جرامًا نحو 35 جنيهًا للمستهلك. وبلغ سعر تونة صن شاين مفتتة حارة سهلة الفتح وزن 185 جرامًا نحو 35 جنيهًا للمستهلك. وبلغ سعر تونة صن شاين مفتتة سهلة الفتح وزن 95 جرامًا نحو 25 جنيهًا للمستهلك. بلغ سعر تونة صن شاين قطع وزن 170 جرامًا نحو 50 جنيهًا للمستهلك.

أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءً من مايو 2024، فيتو

أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءًا من مايو 2024

وسجل سعر تونة صن شاين شرائح وزن 120 جرامًا سادة نحو 65 جنيهًا للمستهلك. وسجل سعر تونة صن شاين شرائح وزن 120 جرامًا حار نحو 65 جنيهًا للمستهلك. وسجل سعر تونة صن شاين شرائح وزن 120 جرامًا سادة نحو 65 جنيهًا للمستهلك. وسجل سعر تونة صن شاين شرائح فلفل – ليمون وزن 120 جرامًا نحو 65 جنيهًا للمستهلك. وسجل سعر تونة صن شاين شرائح مدخنة وزن 120 جرامًا نحو 70 جنيهًا للمستهلك.

أسعار تونة صن شاين بعد الانخفاضات التي ستطبق بدءً من مايو 2024، فيتو

انخفاض سعر تونة صن شاين في الأسواق

وبلغ سعر تونة صن شاين فانسي قطع سهلة الفتح وزن 170 جرامًا نحو 60 جنيهًا للمستهلك.

وبلغ سعر تونة صن شاين فانسي قطع بزيت الزيتون سهلة الفتح وزن 185 جرامًا نحو 65 جنيهًا للمستهلك.

وبلغ سعر تونة صن شاين فانسي قطعة واحدة سهلة الفتح وزن 185 جرامًا نحو 65 جنيهًا للمستهلك.

وبلغ سعر تونة صن شاين فصوص سهلة الفتح وزن 170 جرامًا نحو 50 جنيهًا للمستهلك.

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