الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أهالي إمبابة يطالبون بسرعة رفع أنقاض العقار المنهار: منازل المنطقة معرضة للسقوط في أي لحظة (فيديو)

انهيار عقار
انهيار عقار
18 حجم الخط

سيطرت حالة من القلق والترقب على الأهالي فى منطقة إمبابة، وذلك بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق، والذى تسبب فى حدوث تصدعات وشروخ فى بعض المباني المجاورة.. وطالب الأهالي بسرعة انهاء إجراءات البحث عن ضحايا آخرين تحت أنقاض العقار المنهار، خصوصا مع إشارة البعض إلى وجود أسرة كاملة مازالت عالقة تحت الأنقاض ولا أحد يعرف مصيرها حتى الآن

 

وكشف شهود عيان عن أن كثيرا من المباني الموجودة فى المنطقة التى شهدت الواقعة، قديمة ومتداعية ومن الممكن أن تنهار فى أية لحظة، وهو ما يهدد حياة العشرات من الأهالي.

 

قوات الحماية المدنية تواصل رفع الأنقاض

 

من جانبها تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لرفع أنقاض العقار المنهار، فيما أخلت الأجهزة المختصة عددا من المباني المجاورة، وفصلت الغاز والتيار الكهربائي عن المنطقة تحسبا لأى طارئ. 

 

وكان عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وفى مقدمتهم العميد نعيم درويش مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد انتقل إلى مكان الواقعة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة إمبابة قوات الحماية المدنية الحماية المدنية الحماية المدنية بالجيزة

مواد متعلقة

صرخة استغاثة من أهالي إمبابة: الحقونا البيوت بتقع علينا ومحدش سأل فينا (فيديو)

انهيار عقار إمبابة، تحرك عاجل من محافظة الجيزة وإخلاء المباني المجاورة

قرار بإخلاء المنازل المجاورة لعقار إمبابة المنهار

الحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل عقار بالتوفيقية

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

بالرقم القومي، نتيجة المرحلة الثانية لاختبارات ابتعاث الأزهر للخارج 2026

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قذف المحصنات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة النور

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads