أهالي إمبابة يطالبون بسرعة رفع أنقاض العقار المنهار: منازل المنطقة معرضة للسقوط في أي لحظة (فيديو)

سيطرت حالة من القلق والترقب على الأهالي فى منطقة إمبابة، وذلك بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق، والذى تسبب فى حدوث تصدعات وشروخ فى بعض المباني المجاورة.. وطالب الأهالي بسرعة انهاء إجراءات البحث عن ضحايا آخرين تحت أنقاض العقار المنهار، خصوصا مع إشارة البعض إلى وجود أسرة كاملة مازالت عالقة تحت الأنقاض ولا أحد يعرف مصيرها حتى الآن

وكشف شهود عيان عن أن كثيرا من المباني الموجودة فى المنطقة التى شهدت الواقعة، قديمة ومتداعية ومن الممكن أن تنهار فى أية لحظة، وهو ما يهدد حياة العشرات من الأهالي.

قوات الحماية المدنية تواصل رفع الأنقاض

من جانبها تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لرفع أنقاض العقار المنهار، فيما أخلت الأجهزة المختصة عددا من المباني المجاورة، وفصلت الغاز والتيار الكهربائي عن المنطقة تحسبا لأى طارئ.

وكان عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وفى مقدمتهم العميد نعيم درويش مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد انتقل إلى مكان الواقعة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا.

