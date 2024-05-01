الأربعاء 01 مايو 2024
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اليوم، صرف معاشات مايو 2024 بالزيادات الجديدة، و3 أماكن للصرف

معاشات مايو 2024،
معاشات مايو 2024، فيتو

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات  شهر مايو 2024 اليوم الأربعاء أول الشهر بزيادة 15% للشهر الثالث على التوالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات، ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

 

موعد صرف معاشات شهر مايو لعام 2024

وحسب بيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر، سيبدأ صرف المعاشات مع بدء كل شهر جديد بالزيادات الجديدة، وبالتالي سيكون موعد صرف معاشات شهر مايو لعام 2024 مع الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر مايو 2024

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خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2024

1- قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنا 

2- قم بالنقر على أيقونة صاحب معاش، ثم الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

3- ثم قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

4- ثم ضع الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم القيام بالضغط على «استعلام».

5- سوف يظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

 

أماكن صرف معاشات مايو 2024

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مايو 2024، من الجهات التالية:

-ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

-جميع منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

-كافة المحافظ الإلكترونية.

ويتاح للفرد الحصول على المعاش طبقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في عام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي قد لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك، كما سيُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، تكون شريطة أن لا سيكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

 

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