أخبار مصر: فضيحة لشركة نستله بسبب مياه معدنية بالبراز، انخفاض كرتونة البيض إلى 60 جنيها بعد المقاطعة، مأساة في حفل زفاف بقنا

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو " على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

شركة نستله، أمرت الحكومة الفرنسية شركة بيرييه للمياه المعدنية بتدمير مليوني زجاجة من مياهها الفوارة التي يزعم أنها ملوثة ببكتيريا البراز، حسبما ذكرت وكالة الصحة العامة.

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اللقطات الأولى لسقوط "عربية زفة" بترعة في قنا ومصرع العروسين والمصور (فيديو)

حصلت فيتو على اللقطات الأولى لحادث انقلاب سيارة عروسين في ليلة الزفاف بقرية دندرة، بمركز قنا.

صدق أو لا تصدق، سعر كرتونة البيض بالقليوبية تنخفض إلى 60 جنيها بعد دعوة المقاطعة (صور)

بعد الدعوة لمقاطعة سلع الأسماك والبيض والفراخ واللحوم التي غزت المحافظات مؤخرا بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، ييدو أن تلك المبادرات بدأت تؤتي ثمارها من خلال انخفاض الأسعار وهو ما ظهر صداها بالفعل وحدث في مدينة طوخ بعد إعلان أكبر تجار البيض عن بيع سعر طبق البيض 60 جنيها، مما لاقي إقبالا كبيرا من المواطنين.

زلزال يضرب مدينة صباح الأحمد بالكويت

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية، لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وقوع هزة أرضية بقوة 3.0 بمقياس ريختر، شمال شرقي مدينة صباح الأحمد.

بعد جريمة طفل شبرا، بيان عاجل من الأزهر عن جرائم "الدارك ويب" وكيفية حماية النشء

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه تابع ما انتشر من تفاصيل مؤلمة حول جرائم (الإنترنت المظلم - Dark Web)، وما يمتلئ به هذا العالم الأسود من جرائم وسلوكيات مشبوهة، وقع بعض الشباب والنشء في براثنها وغياهبها.

رتب كبيرة، الكشف عن قائمة قادة إسرائيليين يستعدون لتقديم استقالتهم بسبب طوفان الأقصي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه “أصبح من الواضح للجميع أن جميع الضباط المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر سيعودون إلى ديارهم، بداية من رئيس الأركان هرتسي هليفي”، وذلك بعد استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون هاليفا.

التموين تكشف سبب تأخر انخفاض أسعار السلع (فيديو)

رد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على السبب وراء تأخر انخفاض أسعار السلع في الأسواق كما هو متوقع ومنتظر.

يده ملطخة بدماء 97 صحفيا، بايدن يعتزم إلقاء خطاب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض واحتجاجات في انتظاره

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلقاء خطاب في وقت لاحق الليلة خلال حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، وسط توقعات بتنظيم مظاهرات احتجاجًا على دعمه القوي للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين في نشر أخبار كاذبة بواقعة طالبة جامعة العريش

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في واقعة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش.

نجوى إبراهيم، المذيعة التي فرضت على المصريين حظر تجوال لمدة 6 سنوات ومرضها أثار تعاطفا كبيرا

نجوى إبراهيم المذيعة الجميلة اللامعة، مذيعة ناجحة شارفت على الثمانين عامًا، ولا تزال تواصل العطاء والعمل بحب وإنسانية قدمت أعمالًا فنية متميزة تحمل قيمًا إنسانية، وجه هادئ وابتسامة جميلة وهي مثال الاحتشام والوقار، لقبت بـ ماما نجوى وهي لم تكمل العشرين من عمرها.

غاب الخطر وبقي الأثر، بيان من الأرصاد يشوبه الحذر بشأن طقس اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

استعراض قاتل، كشف أسباب سقوط سيارة الزفاف بترعة دندرة، ومشهد محزن داخل المستشفى (صور)

شهد مستشفى قنا العام، تكدس أهالي قرية دندرة في انتظار انتهاء الطبيب الشرعي من مناظرة الجثامين واستخراج تصاريح الدفن لضحايا حادث ليلة الزفاف.

ماكرون مستعد "للنقاش" حول دفاع أوروبي يشمل السلاح النووي، هل أمريكا المستهدف

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددًا استعداده لـ"إطلاق النقاش" حول دفاع أوروبي يشمل أيضًا السلاح النووي، خلال حوار مع شبّان أوروبيين نشرته السبت صحف مجموعة "إبرا" (Ebra).

ما شفتش لمسة اليد، أول تعليق من مخرج مباراة الأهلي على إلغاء هدف مازيمبي

أكد هشام عبد الودود مخرج مباراة فريق الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أنه تعامل مع كرة الفريق المنافس على أنها هدف.

رئيس شعبة السيارات يعلن نسبة انخفاض الأسعار ويكشف عن تراجع جديد (فيديو)

قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات: إن هناك انخفاضًا في الأسعار بكل معارض الجمهورية.

وفاة الفنان العراقي عامر جهاد

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان الكوميدي العراقي عامر جهاد، دون الكشف عن أسباب الوفاة، أو إعلان موعد ومكان الجنازة والعزاء.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك ودريمز وتوتنهام وآرسنال

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأهمها مباراة توتنهام ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي ومباراة دريمز ضد الزمالك في كأس الكونفيدرالية.

أول صور للعريس والمصور ضحايا سقوط سيارة الزفة داخل ترعة في قنا

حصلت فيتو على أول صور للعريس والمصور الفوتغرافي اللذين لقيا مصرعهما في سقوط سيارة الزفة داخل ترعة بقرية دندرة في قنا.

لحظة طرد السفير الإيطالي من معرض الكتاب في تونس (فيديو)

شن نشطاء تونسيون هجومًا حادًّا على السفير الإيطالي بتونس أليستاندرو بروناس وطالبوا بطرده من فضاء معرض الكتاب الدولي بالعاصمة أمس.

اليوم، الحكم في دعوى تعويض ممدوح عباس بسبب شطبه من الزمالك

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور، بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري، لشطب عضويته من نادي الزمالك.

رئيس شعبة القصابين يوضح أرخص كيلو لحم في مصر (فيديو)

اسعار اللحوم، قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك حالة ركود شديدة تسيطر علي الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار.

مصائب قوم عند قوم فوائد، فرصة من ذهب لـ عواد وصبحي بسبب أزمة المغربي بو طيب

أكد مصدر أن فريق نادي الزمالك مهدد بخسارة كل من محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراس المرمى، ورحيلهما بالموسم الجديد.

حزب الله يعلن استهداف إسرائيل بمسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة ردا على قصف منازل مدنية

أعلن حزب الله اللبناني توجيه ضربة صاروخية كبيرة لمستوطنات إسرائيلية متاخمة للحدود مع لبنان.

غاب التلاميذ وحضرت الزبالة، طلاب مدرسة بأسيوط يتلقون العلم برائحة الموت (فيديو وصور)

حالة من الاستياء والغضب سيطرت على أهالي مركز منفلوط بأسيوط وخاصة من أولياء الأمور لتلاميذ المرحلة الابتدائية بمدرسة النصر بنين بسبب تراكم أكوام القمامة التي أغلقت أبواب المدرسة وأوشكت أن تدخل الفصول بدلًا من الطلاب.

الزمالك يتحدى دريمز في مباراة العبور لنهائي الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة دريمز الغاني اليوم الأحد على استاد بابا يارا، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

شهدت المغرب واقعة مثيرة أثارت ضجة كبيرة بين المجتمع المغربي حيث تم تداول مقطع فيديو يكشف تعرض طالبة فى المرحلة الثانوية للتحرش الجنسي على يد مدير المدرسة.

تفاصيل جديدة في واقعة محمد عبد المنعم بمباراة مازيمبي والكشف عن المتسبب

نشر محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، توضيحًا عبر إستوري إنستجرام عن الصورة التي انتشرت له عقب إحرازه هدفًا في مرمى مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

استنجدت أيقونة المطبخ الجزائري السيدة بوحامد برئيس الجمهورية إثر ظلم قالت إنها تعرضت له بعد طردها من الشاشة التي كانت تظهر عليها طيلة 23 عاما، مشيرة إلى أنها حاليًا "مفلسة".