الأحد 28 أبريل 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك ودريمز وتوتنهام وآرسنال

الزمالك ودريمز،
الزمالك ودريمز، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأهمها مباراة توتنهام ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي ومباراة دريمز ضد الزمالك في كأس الكونفيدرالية.
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام وارسنال الساعة 4 عصرًا على قناة  beIN Sports HD 2.

بورنموث وبرايتون الساعة 4:00 عصرًا  علي قناة  beIN Sports HD 1.

نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي  الساعة  06:30 عصرًا  - beIN Sports HD 2.

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

 

المصري والداخلية  الساعة 4:00 علي  OnTime Sports 2

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المقاولون العرب وسموحة   الساعة 7:00 على قناة  OnTime Sports 1

 

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة 

دريمز والزمالك – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6

نهضة بركان  واتحاد العاصمة الجزائرى – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

قادش وريال مايوركا - 03:00 عصرًا  - beIN Sports HD 3.

غرناطة وأوساسونا - 05:15 مساءً  - beIN Sports HD 3.

فياريال ورايو فاليكانو - 07:30 مساءً - beIN Sports HD 3.

ريال بيتيس وإشبيلية - 10:00 مساءً - beIN Sports HD 3. 

 

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إنتر ميلان وتورينو- 02:30 عصرًا - AD SPORTS Premium 1.

بولونيا وأودينيزي - 04:00 عصرًا - AD SPORTS Premium 1.

أتالانتا وإمبولي - 07:00  مساءً  - AD SPORTS Premium 2.

نابولي وروما - 07:00 مساءً  - AD SPORTS Premium 1.

فيورنتينا x ساسولو - 09:45  مساءً - AD SPORTS Premium 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

مستقبل المرسى واتحاد تطاوين - 05:00 مساءً - El Watania

الأولمبي الباجي ومستقبل سليمان - 05:00 مساءً  - El Watania

النجم الساحلي والإفريقي - 05:00 مساءً - El Watania

 

مباريات اليوم في الدوري الجزائري والقنوات الناقلة 

مولودية وهران وشباب بلوزداد - 09:00 مساءً  - Tv6.chababia.


مباريات اليوم في الدوري المغربي

الفتح الرياضي ونهضة الزمامرة - 07:00 مساءً  - Arryadia.

المغرب الفاسي والوداد الرياضي - 09:00 مساءً - Arryadia.

المغرب التطواني ويوسفية برشيد - 11:00 مساءً  - Arryadia.
 

الزمالك يخسر لقب البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يخطف تعادلا صعبا من أنياب فريق أستون فيلا

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