استعراض قاتل، كشف أسباب سقوط سيارة الزفاف بترعة دندرة، ومشهد محزن داخل المستشفى (صور)

شهد مستشفى قنا العام، تكدس أهالي قرية دندرة في انتظار انتهاء الطبيب الشرعي من مناظرة الجثامين واستخراج تصاريح الدفن لضحايا حادث ليلة الزفاف.

ولقي عروسان ومصور فوتوغرافي مصرعهم، في انقلاب سيارة زفاف كانوا يستقلونها داخل ترعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، فيما تحول الفرح إلى مأتم.

وعاينت النيابة العامة موقع حادث ضحايا ليلة الزفاف بقرية دندرة التابعة لمركز ومدينة قنا.

ويناظر الطب الشرعي جثامين الحادث بمشرحة مستشفي قنا العام لاستخراج تصاريح الدفن تمهيدا لتسليمهم الي ذويهم لدفنهم بمقابر العائلة بالقرية.

وأظهرت المعاينة الأولية للحادث، أن سبب الحادث السرعة الزائدة واستعرض سائق سيارة الزفاف ما أدى إلى انقلاب السيارة بالترعة ونتج عنها وفاة العروسين والمصور.

دفن ضحايا حادث قنا

ومن المقرر أن يتم دفن الضحايا بمقابر العائلة بالقرية، وسط حالة من الحزن والأسى على الضحايا الذين راحوا بالحادث.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد هاني الأتربي مدير الدفاع المدني والحريق بقنا بسقوط سيارة زفاف داخل ترعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

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تحريات المباحث بقنا

كشفت تحريات اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية عن انقلاب السيارة رقم 6946 ص ب ق القادمة من مدينة قنا إلى قرية دندرة داخل ترعة بالقرية مما تسبب في مصرع كل من أحمد عبد العليم وعروسه هنا سعيد أبو بكر ومحمود هاشم 20 سنة، ومصور فوتوغرافي، وجميعهم مقيمون بنجع الجبيل بقرية دندرة.

وتبين من تحريات المقدم مصطفى أبو المجد، مفتش مباحث قسم ومركز قنا أن العروسين كانا في طريقهما من مدينة قنا عقب الانتهاء من الكوافير وفي طريقهما إلى مسقط رأسهما بالقرية فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في وفاة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.