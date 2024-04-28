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أخبار مصر

التموين تكشف سبب تأخر انخفاض أسعار السلع (فيديو)

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فيتو

أسعار السلع، رد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على السبب وراء تأخر انخفاض أسعار السلع في الأسواق كما هو متوقع ومنتظر.

 

ضبط السوق 

وقال "عشماوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": نحن نعيد صياغة وضبط السوق المصري في كثير من السلع لمنع أي تلاعب في الأسعار ووجود سعر حقيقي لكل سلعة".

 

 

تدخل الحكومة بسبب خلل العرض والطلب

وأضاف: "في حال وجود خلل في العرض والطلب تتدخل الحكومة لضبط الأسعار وقد كان تدخلنا في إعلان 7 سلع إستراتيجية بجانب القمح لضبط ايقاع السوق وتم وضع أطر مع القطاع الخاص لمنع التلاعب بالأسعار وخلصنا في نهاية الحوار بأن يكون هناك لجنة دائمة لضبط ومراقبة الأسعار".

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الافراج عن البضائع والسلع من الموانئ 

وتابع: "مؤخرًا تم الإفراج عن بضائع وسلع من المواني بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار، وتمت زيادة المعروض من السلع الأساسية والإستراتيجية وبالتالي تراجعت الأسعار".

 

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الغرف التجارية: التجار ملتزمون بتنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية

تحرير سعر الصرف 

وأوضح: كثير من التجار كانوا يضاربون على سعر الصرف وأن يصل الي مدى كبير لكن عند تحرير سعر الصرف اصبح الدولار متوفر بالقطاع المصرف لتمويل التجارة ومدخلات الإنتاج وبالتالي حدث استقرار في الأسعار خلال الأيام الأخيرة.
 

وأكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،  التزام التجار ومؤدي الخدمات بكافة أنحاء الجمهورية بتطبيق وتنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الأساسية للتخفيف على المواطنين ومواجهة الارتفاع في الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية  التي اشتدت مع التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدا   تنفيذ المبادرة بصورة عاجلة تيسيرًا على المواطنين، والمساهمة في عودة استقرار الأسواق.

 

في وقت سابق، أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،  التزام التجار ومؤدي الخدمات بكافة أنحاء الجمهورية بتطبيق وتنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الأساسية للتخفيف علي المواطنين ومواجهة الارتفاع في الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية  التي اشتدت مع التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدًا تنفيذ المبادرة بصورة عاجلة تيسيرًا على المواطنين، والمساهمة في عودة استقرار الأسواق.

 

تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع

أوضح الفيومي، في تصريحات صحفي، أنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي منذ يوم الأحد الماضي بنسبة من 30% إلى 45%، حيث أصبحت الأسعار الجديدة كما يلي:
▪ رغيف وزن 80 جرام: ​​150 قرشًا (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية)
▪ رغيف وزن 40 جراما: ​​75 قرشًا
▪ رغيف وزن 25 جراما: ​​50 قرشًا
▪ رغيف خبز إفرنجي 50 جراما: ​150 قرشًا
▪ رغيف خبز إفرنجي 35 جراما: ​100 قرش
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه مع انخفاض أسعار القمح، انخفضت  أسعار المكرونة وهو ما أدى إلى بدء انخفاض أسعار الأرز المحلي كبديل.

 

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