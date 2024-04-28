صدق أو لا تصدق، سعر كرتونة البيض بالقليوبية تنخفض إلى 60 جنيها بعد دعوة المقاطعة (صور)

بعد الدعوة لمقاطعة سلع الأسماك والبيض والفراخ واللحوم التي غزت المحافظات مؤخرا بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، ييدو أن تلك المبادرات بدأت تؤتي ثمارها من خلال انخفاض الأسعار وهو ما ظهر صداها بالفعل وحدث في مدينة طوخ بعد إعلان أكبر تجار البيض عن بيع سعر طبق البيض 60 جنيها، مما لاقي إقبالا كبيرا من المواطنين.

مقاطعة البيض واسعار البيض

وأشار جورج كامل أنه تبنى مع مجموعة من تجار بعض السلع مبادرة لتخفيض الأسعار للتخفيف على المواطنين وسط الظروف الحالية.

وأضاف: "بنبيع دائما بأسعار مخفضة وبأقل هامش من الربح لأننا جميعا في أزمة ويجب أن نتكاتف جميعا للعبور من الأزمة الحالة والقادم افضل بجهودنا جميعا".

Advertisements

أزمة أسعار البيض

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت عن ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، عددا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: ٦٢ جنيها للأبيض و٦٤ جنيها للأحمر، أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، وكذا طرح كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من انتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.



منافذ وزارة الزراعة

ومن جهته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات باسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع الي المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الانتاج، واسترشادا باسعار البورصة، ودون مغالاة، أو التاثير على تكلفة المنتج، وذلك فى إطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الاطراف.

وأشار وزير الزراعة إلى أن البورصة هي أساس تسعير البيض في الأسواق وان المحلات ترفع سعر الكرتونة، لافتا الى ان ضرورة الاخذ في الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك حتى تستمر صناعة الدواجن، باعتبارها صناعة قوية ورائدة.واستثماراتها تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا في الأسواق، مستبعدًا فكرة تخزين البيض من المنتجين لبيعه بسعر أكثر، ما ينتج عنه نسبة فاقد أعلى.