تفاصيل جديدة في واقعة محمد عبد المنعم بمباراة مازيمبي والكشف عن المتسبب

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، هو من تسبب في إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق، دون قصد عقب الهدف.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد عبد المنعم مدافع الفريق بشكل عفوي نظر إلى موضع الضربة وهو ما التقطته الكاميرات".

وأضاف أمير هشام: "عبد المنعم من اللاعبين أصحاب الخلق ولا يهدف لأي غرض غير أخلاقي، ولكن ما حدث هو أن اللاعب شعر ببعض الألم ونظر إليها بشكل غير تلقائي".

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الأهلي، نشر محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، توضيحًا عبر إستوري إنستجرام عن الصورة التي انتشرت له أمس عقب إحرازه هدفًا في مرمى مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد المنعم: “الحمد لله على مكسب أمس، ويارب تكمل على خير ونسعد أعظم جمهور في الكون”.

وتابع عبد المنعم: “الصورة اللي علق عليها أصحاب النوايا السيئة فسروها بشكل غلط، أنا تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات الظهر وشعرت أنه حصل “جلط” للجلد وفيه دم بينزف وبشكل تلقائي ونتيجة شعوري بآلام تصرفت”.

وأضاف: لم أتوجه بتصرفي هذا ناحية أي حد من الاستاد وعملت أشعة عقب المباراة وكابتن خالد بيبو على علم بالأشعة، أنا راجل متربي ومينفعش أعمل غلط بالشكل ده".

وضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستلعب يوم 18 و25 مايو المقبل.

ويعد النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 بطولة من قبلها، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ولعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

تواجه النادي الأهلي أمام مازيمبي في الدور نصف النهائي حيث تعادل في الذهاب 0ـ0 وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0 ليصعد إلي المباراة النهائية.