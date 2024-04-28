غاب الخطر وبقي الأثر، بيان من الأرصاد يشوبه الحذر بشأن طقس اليوم الأحد

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية في البيان الذي نشرته على حسابها بمنصة "الفيس بوك"، أن يسود طقس بارد ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأكدت أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



ويظهر بيان هيئة الأرصاد خلو طقس اليوم من خطر السيول والرياح الشديدة والتي كان مصاحبًا للتقلبات الجوية خلال الأيام الماضية، وضرب بعض المناطق بالجمهورية.

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وبالنسبة لحالة البحرين أكدت الأرصاد الجوية أن الحالة الجوية على البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1 إلى 1,75 متر، وكذلك البحر الأحمر، وتكون معتدلة ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلى 2 متر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:23