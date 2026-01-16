إيران تحذر في مجلس الأمن: واشنطن تلجأ إلى الأكاذيب وسنرد بحزم على أي عمل عدائي

18 حجم الخط

اتهمت طهران، الخميس، الولايات المتحدة باللجوء إلى الأكاذيب بهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني، مؤكدة استعداد بلادها للرد على أي هجوم تتعرض له.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين دارزي، في جلسة لمجلس الأمن: "نحمل إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية تأجيج الأوضاع في إيران".

وأضاف المندوب الإيراني أن "واشنطن تستخدم ذرائع وخطاب حقوق الإنسان لزعزعة النظام في إيران".

واعتبر أن "ممثل الولايات المتحدة لجأ إلى الأكاذيب وتشويه الحقائق في إيران".

كما شدد على أنه "سيتم الرد على أي عمل عدواني مباشر أو غير مباشر بشكل حاسم ومتناسب وقانوني".

ولفت إلى أن "قطع الانترنت إجراء مؤقت في بلادنا لمنع هجمات سيبرانية كبيرة".

وأشار إلى أن "ممثلي المجتمع المدني لا يمثلون المجتمع الإيراني، بل ينفذون أجندات أمريكية وإسرائيلية".

ولفت إلى وجود "مجموعات مسلحة اختطفت المظاهرات السلمية في بلادنا".

