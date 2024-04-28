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حوادث

اليوم، الحكم في دعوى تعويض ممدوح عباس بسبب شطبه من الزمالك

ممدوح عباس، فيتو
ممدوح عباس، فيتو

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور، بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري، لشطب عضويته من نادي الزمالك.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية كلًّا من وزير الرياضة بصفته ورئيس نادي الزمالك.

 

نادى الزمالك

وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة، منتخبًا تارة ومعينًا تارة أخرى لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي. 

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وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك. 

من جهة أخرى رفضت المحكمة المختصة، تظلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الحكم الصادر بالحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك المصرية.

 

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