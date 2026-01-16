الجمعة 16 يناير 2026
اقتصاد

تعرف على الأسهم الأكثر هبوطًا بالبورصة المصرية بنهاية الأسبوع

البورصة
البورصة
سجلت الأسهم بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع، تراجعات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع، متأثرة بعمليات جني أرباح وضغوط بيعية.
وتصدر سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، بعد تراجعه بنسبة 8.50% ليغلق عند 29.82 جنيه، يليه سهم جنوب الوادي للأسمنت منخفضًا بنسبة 7.09%.
كما هبط سهم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 6.56%، وتراجع سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنحو 5.92%، فيما فقد سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية نحو 5.33% من قيمته.
ويأتي هذا التراجع في إطار تحركات تصحيحية طبيعية بالسوق، وسط ترقب المستثمرين لاتجاهات السوق خلال الأسبوع المقبل.

تعاملات نهاية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الخميس 15 يناير 2026، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4529 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.980 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30"  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 19580 نقطة.

وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.

الجريدة الرسمية