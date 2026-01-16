زعلانين ليه أنا هكون موجود، محمد رمضان يثير الجدل بشأن عدم تأهل مصر لنهائي أفريقيا (فيديو)

18 حجم الخط

أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بتصريح أطلقه عن غياب منتخب مصر عن نهائي أمم أفريقيا 2026، الذي يشهد تنافسًا بين منتخبي السنغال والمغرب على اللقب.

وقال رمضان في رسالة لجمهوره ومشجعي المنتخب المصري لكرة القدم، قبل إحيائه حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية: "سأنظر إلى النص الممتلئ من الكوب. مصر ودعت البطولة وليست في النهائي. لكن أنا في النهائي. أنا مصري بلهجتي المصرية ولوني المصري...".



وذكر محمد رمضان، أنه سيحيي الحفل بمشاركة ريما وباتورانكينج من نيجيريا، وسيقدمان أغنية من توزيع "ريد وان".

وأضاف في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "دايمًا نبص لنص الكوباية المليان، هارد لاك لمنتخبنا عدم صعوده للنهائي، وألف مبروك للمنتخب المغربي، يستحق الصعود بجدارة".

وتابع: "احنا زعلانين إن مصر مش في نهائي أمم أفريقيا، طيب ما مصر في النهائي، أنا مصري، وموجودين في حفل ختام أمم أفريقيا بأغنية من توزيع المغربي العالمي ريدوان، ومعايا اتنين نيجيريين".

واستطرد: "منتخبنا واحنا كفنانين وإنتو في كل المجالات كل خطوة حلوة بنعملها فيها اسم بلدنا، فنبص للإيجابي. طبعًا كان نفسي أغني في النهائي وبلدي في النهائي بس معلش".

وكان منتخب مصر لكرة القدم قد ودع البطولة أمام السنغال بهدف وحيد، في مباراة كانت من طرف واحد، حيث ظهرت فوارق بدنية وتكتيكية واضحة بين المنتخبين لصالح المنتخب السنغالي.

