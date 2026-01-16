الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

زعلانين ليه أنا هكون موجود، محمد رمضان يثير الجدل بشأن عدم تأهل مصر لنهائي أفريقيا (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو
18 حجم الخط

أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بتصريح أطلقه عن غياب منتخب مصر عن نهائي أمم أفريقيا 2026، الذي يشهد تنافسًا بين منتخبي السنغال والمغرب على اللقب.

وقال رمضان في رسالة لجمهوره ومشجعي المنتخب المصري لكرة القدم، قبل إحيائه حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية: "سأنظر إلى النص الممتلئ من الكوب. مصر ودعت البطولة وليست في النهائي. لكن أنا في النهائي. أنا مصري بلهجتي المصرية ولوني المصري...".
 

وذكر محمد رمضان، أنه سيحيي الحفل بمشاركة ريما وباتورانكينج من نيجيريا، وسيقدمان أغنية من توزيع "ريد وان".

وأضاف في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "دايمًا نبص لنص الكوباية المليان، هارد لاك لمنتخبنا عدم صعوده للنهائي، وألف مبروك للمنتخب المغربي، يستحق الصعود بجدارة".

وتابع: "احنا زعلانين إن مصر مش في نهائي أمم أفريقيا، طيب ما مصر في النهائي، أنا مصري، وموجودين في حفل ختام أمم أفريقيا بأغنية من توزيع المغربي العالمي ريدوان، ومعايا اتنين نيجيريين".

واستطرد: "منتخبنا واحنا كفنانين وإنتو في كل المجالات كل خطوة حلوة بنعملها فيها اسم بلدنا، فنبص للإيجابي. طبعًا كان نفسي أغني في النهائي وبلدي في النهائي بس معلش".

وكان منتخب مصر لكرة القدم قد ودع البطولة أمام السنغال بهدف وحيد، في مباراة كانت من طرف واحد، حيث ظهرت فوارق بدنية وتكتيكية واضحة بين المنتخبين لصالح المنتخب السنغالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان محمد رمضان منتخب مصر نهائئ أمم افريقيا 2026 السنغال والمغرب بطولة الأمم الإفريقية باتورانكينج ريما ريد وان
ads

الأكثر قراءة

شديدة البرودة ورياح، حالة الطقس اليوم الجمعة 16 يناير 2026

أبرزهم علي لاريجاني، أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بتهمة "قمع" الاحتجاجات

زعلانين ليه أنا هكون موجود، محمد رمضان يثير الجدل بشأن عدم تأهل مصر لنهائي أفريقيا (فيديو)

ميلان يقلب الطاولة أمام كومو في مؤجلات الدوري الإيطالي

تعرف على الأسهم الأكثر هبوطًا بالبورصة المصرية بنهاية الأسبوع

لأول مرة في تاريخ الطب البشري، نجاح أول جراحة لتحويل مسار الشريان التاجي دون فتح الصدر

أول قرار من النيابة ضد المتهم بدهس سيدة واثنين من أبنائها في حدائق أكتوبر

مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس الجيزة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا اليمامة في المنام وعلاقتها بالوصول إلى منصب كبير

المزيد
الجريدة الرسمية