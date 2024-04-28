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ثقافة وفنون

وفاة الفنان العراقي عامر جهاد

الفنان العراقي عامر
الفنان العراقي عامر جهاد، فيتو

وفاة الفنان العراقي عامر جهاد ، أعلنت نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان الكوميدي العراقي عامر جهاد، دون الكشف عن أسباب الوفاة، أو إعلان موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وجاء في المنشور الذي نشرته النقابة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان عامر جهاد الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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والفنان عامر جهاد ممثل كوميدي وتراجيدي عراقي من طراز خاص، استطاع أن يبدع في جميع أدواره التي قدمها على الشاشة، وأمام الجمهور على المسرح، وترك بصمة فنية متميزة لدى المتلقِّي العراقي والعربي من خلال أعماله المميزة، فضلًا عن أعماله المسرحية والإذاعية.

وعمل الفنان عامر جهاد ممثلًا وكاتبًا ومخرجًا، وهو من مواليد المحمودية في العاصمة بغداد، العام 1955، وخريج معهد الفنون الجميلة/ قسم الفنون المسرحية، العام 1977، وعضو الفرقة القومية للفنون المسرحية.

ومن أهم أعماله: "المسافر، برج العقرب، السيدة، أبو الطيب المتنبي، أسد الجزيرة، البيت المنسي، ليل السفينة، مملكة الشر، سارة خاتون، بيوت الصفيح، يوميات عراقي، إعلان حالة حب، تمام عزوز، جبل النار، الكاميرا الخفية".

كما قدَّم الفنان العراقي مسرحية "العالم في ليلة"، وبرنامج "مشاوير"، وقام بكتابته وتقديمه، أما في السينما فقدم فيلمًا كوميديًا مع الفنان الراحل راسم الجميلي، بعنوان "السيد المدير".

 

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