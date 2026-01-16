أول قرار من النيابة ضد المتهم بدهس سيدة واثنين من أبنائها في حدائق أكتوبر

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة، بحبس قائد سيارة ملاكي متهم بدهس سيدة وابنها والتسبب في إصابة ابنتها بإصابات خطرة، أثناء عبورهم الطريق الرئيسي في حدائق أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه بعدما لاذ بالفرار فور ارتكابه الواقعة.

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن قائد سيارة ملاكي اصطدم بسيدة وابنها، مما أدى إلى مصرعهما، كما أصيبت ابنتها أثناء عبورهم الطريق الرئيسي بحدائق اكتوبر.

وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ويواصل رجال المباحث العامة الاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، والوقوف علي اسبابه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على المتهمين بسرقة مليون جنيه من شركة في الجيزة

وعلى جانب آخر، كان قد تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاملين متهمين بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من إحدى شركات السيراميك بدائرة قسم شرطة الدقي.

وذلك فور أن تلقت قوات الأمن بلاغًا من أحد مسؤولي شركة سيراميك، اتهم فيه سائقين يعملان بالشركة بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون جنيه أثناء تأدية عملهما.

وتم على الفور تشكيل فريق بحث أسفر عن القبض علي المتهمين وبحوزتهم جزء من المبلغ وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على فترات خلال السنة وأنهما أنفقا المبلغ المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

