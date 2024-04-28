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خارج الحدود

زلزال يضرب مدينة صباح الأحمد بالكويت

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

الكويت، أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية، لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وقوع هزة أرضية بقوة 3.0 بمقياس ريختر، شمال شرقي مدينة صباح الأحمد.

وأوضحت أنه حدث هذا الزلزال في تمام الساعة 11:17 مساء السبت بتوقيت الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض.

زلزال تايوان

من جانب آخر صدقت توقعات العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، حيث ضربت 10 هزّات على الأقلّ تايوان في الساعات الأولى من صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي بلغ أقواها 6.1 درجة، بحسب ما أفادت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، وهو الأمر الذي توقعه وحذر منه هوجربيتس في تغريدة نشرها يوم الجمعة على حسابه في "إكس".

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فقد نجح العلم الحديث في توقّع الأحوال الجويّة بدقّة، ونجح كذلك في تصميم معادلات رياضيّة جعلت من الممكن توقّع ظواهر فلكيّة مثل الكسوف والخسوف.

لكن لا يوجد حتى الآن وفق العلماء والخبراء أي طريقة للتنبّؤ بوقوع الزلازل، لا من خلال حركة الكواكب ولا غيرها، محذّرين من أشخاص ينتحلون صفة خبراء يبثّون الذعر والقلق بين الناس بهدف الشهرة أو جمع التفاعلات على مواقع التواصل.


زلزال قوي وارتدادات

فقد وقع أقوى زلزال بقوّة 6.1 درجة عند الساعة 2,21 من ليل الجمعة/ السبت (18,21 بتوقيت جرينيتش) قبالة الساحل، ضاربا بعمق 24,9 كيلومتر.

وتلته ارتدادات متعدّدة أخفّ قوّة قبل أن يضرب زلزال قويّ آخر عند الساعة 2,49 (18,49 بتوقيت جرينيتش) وقع في الجزء القاري من الجزيرة على مسافة حوالي 40 كيلومترا من مدينة هوالين على الساحل الشرقي، بعمق 18,9 كيلومتر.

 

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الكويت الشبكة الوطنية الكويتية الزلازل معهد الكويت للأبحاث العلمية مدينة صباح الأحمد

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