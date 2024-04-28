نجوى إبراهيم، المذيعة التي فرضت على المصريين حظر تجوال لمدة 6 سنوات ومرضها أثار تعاطفا كبيرا

نجوى إبراهيم المذيعة الجميلة اللامعة، مذيعة ناجحة شارفت على الثمانين عامًا، ولا تزال تواصل العطاء والعمل بحب وإنسانية قدمت أعمالًا فنية متميزة تحمل قيمًا إنسانية، وجه هادئ وابتسامة جميلة وهي مثال الاحتشام والوقار، لقبت بـ ماما نجوى وهي لم تكمل العشرين من عمرها.



نجوى إبراهيم مذيعة وفنانة من طراز فريد.. ولدت في مثل هذا اليوم 28 أبريل عام 1946، التحقت بالتلفزيون عام 1963 منذ بداياته، تتمتع بالثقافة الواسعة، والمواهب المتعددة في كثير من المجالات، والحضور الدائم، والابتسامة الجميلة في كل الظروف، ما جعلها قريبة من قلوب المشاهدين، على الشاشة الصغيرة، والكبيرة معًا.

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برامج اجتماعية ومسابقات

مذيعة ناجحة قدمت برامج صنعت نجومًا في مجالات عديدة، وأدخلت السعادة إلى القلوب بمذاق إنساني طيب نفتقده اليوم للأسف في كثير من الإعلاميين، قدمت نجوى إبراهيم خلال مشوارها عددًا من أهم البرامج الإنسانية والاجتماعية وبرامج المسابقات فى تاريخ التليفزيون، والتقت أهم عمالقة الفن والأدب والثقافة والسياسة، وحققت جماهيرية واسعة من خلال تلك البرامج وهي: اخترنا لك، عصافير الجنة، 6 على 6، فضلًا عن أشهر برامج الأطفال التي تربى عليها الأجيال ومنها برنامجها الشهير "صباح الخير" ويوميات ماما نجوى وبقلظ.

ماما نجوى في بيت العز، فيتو

كما قدمت مسلسلات الأطفال ومنها مسلسل “أجمل الزهور”، وآخر برامجها "بيت العز" على إذاعة نجوم إف إم تقدم فيه استشارات اجتماعية في أمور الشباب والزواج بكل صراحة.



كما أجرت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم على مدى تاريخها الإعلامي الثري حوارات مع كل فئات المجتمع من الرئيس إلى أبسط عامل ومع نجوم وخبراء من كل المجالات.



وكان من أكثر البرامج التي حققت شهرة ونجاحًا كبيرًا، وكانت الشوارع تخلو من المارة حين يذاع على شاشة التلفزيون برنامج "فكر ثواني واكسب دقايق" الذي استمر لمدة 6 سنوات، وكذلك برنامج "صورة" وحلقاته الشهيرة التي اخترقت موضوعات ومجالات لم يسبق أن قدمتها الشاشات، خاصة حلقة السجين الذي سجلت نجوى إبراهيم لقاءه الأول مع أسرته بعد خروجه من السجن لمدة 19 سنة.

المذيعة الجميلة نجوى إبراهيم، فيتو

وفي إحدى حلقات برنامج "فكر ثواني واكسب دقايق" أيضًا دخلت نجوى إبراهيم منطقة «تبة الشجرة» في سيناء، وهي أقوى الحصون الإسرائيلية التي أسقطها الجيش المصري في حرب أكتوبر وكان تحت الأرض وعرضت خلالها متعلقات الأسرى الإسرائيليين.



وعن بداية ظهورها قالت الفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم: "عندما ظهر التلفزيون انبهرت به ودخلت الاختبارات وعمرى 15 سنة، وبعد نجاحي رشحتني ماما سميحة لتقديم برامج أطفال، ولم يبخل علينا من سبقونا في التليفزيون بالنصيحة، ولا أنسى نصيحة همت مصطفى التي التزمت بها طوال حياتي، وهي: «لازم تخبط على الشاشة، وأنت طالع وتستأذن، وأول ما تفتح الكاميرا تكون عينك في الأرض، وكأنك بتقول «دستور يا أسيادنا» للناس اللي بتتفرج عليك؛ لأنك بتدخل بيوت الناس وغرف نومهم، وفضلنا نسمع نصايح في تفاصيل عملنا حتى شربنا المهنة، وحينما أصبحت رئيسة قناة قلت نفس الكلام والنصائح للمذيعات.

نجوى إبراهيم وصيفة في فيلم الأرض، فيتو

نجوى إبراهيم هي الفنانة الكبيرة التي شاركت في عدد من أهم روائع السينما، فكانت أول مشاركة سينمائية لها وهي في الثامنة عشرة حين رأى فيها المخرج الكبير يوسف شاهين وجهًا وموهبة فنية تؤهلها للمشاركة في أهم الأعمال الفنية، فجسدت شخصية "وصيفة" الفتاة الفلاحة الجميلة في فيلم "الأرض" واشترطت وضع اسمها في أول تتر الفيلم، وشخصية الطبيبة في فيلم المدمن، وهي زوجة وحبيبة البطل المحارب في "حتى آخر العمر، والرصاصة لا تزال في جيبي"، وغيرها من الأدوار، كما شاركت وهي في سن صغيرة بمهرجاني كان وبرلين، وتوالت بطولاتها السينمائية حتى وصلت إلى 12 فيلمًا من روائع السينما المصرية.

هادئة تميل إلى الوحدة

تتحدث نجوى إبراهيم عن نفسها وتقول: أنا أكره الضوضاء والأصوات العالية وأحب الهدوء وأعشق الصمت وأنا لا أتعجب من نفسي إذا قضيت يومين كاملين لا أفتح فيها فمي بكلمة واحدة، لا أحب مجتمعات الأشخاص المتعددة، وقد يفسر هذا بأني انطوائية لكني لست انطوائية بالمعنى المرضي.. أنا فقط أميل إلى الوحدة والهدوء حتى أكون هادئة، فأنا أحب الناس من بعيد لبعيد، أما بالنسبة لمحيط العمل، فأنا لي عالم خاص بعيدًا عن سهراتهم. حتى النادي الأهلي فأنا عضوة فيه لكني لا أدخله إلا قليلًا مطبقة المثل القائل (زوروني كل سنة مرة).

مرض نجوى إبراهيم

مرضت نجوى إبراهيم في السنوات الأخيرة بمرض السرطان، وظلت تعالج منه حتى شفيت تمامًا، إلا أن بعض الحاقدين استغلوا مرضها وتقدمها في العمر وكانت مصدر تهكمهم ومطالبتهم لها بالاعتزال، وتضامن معها جمهورها الكبير ضد هؤلاء الحاقدين، وعلقت هي بقولها: روحوا يا جماعة اتعالجوا أحسن، وأضافت: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟،إيه اللي يريحكم؟ تريدون أن أعتزل؟ أكيد هعتزل، أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبًا.