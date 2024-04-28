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اقتصاد

رئيس شعبة القصابين يوضح أرخص كيلو لحم في مصر (فيديو)

اسعار اللحوم، فيتو
اسعار اللحوم، فيتو

اسعار اللحوم، قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك حالة ركود شديدة تسيطر علي الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار.

 

اسعار اللحوم بالسوق

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن أسعار اللحوم تتراوح ما بين 350 إلي 450 جنيها.

 

اللحوم الكولومبية 

ولفت إلي أن اللحوم الكولومبية برغم انخفاض أسعارها يتم معاملتها معاملة أسعار اللحم البلدي لذلك يجب تمييزها بختم مختلف حتى تنخفض الأسعار بالأسواق.

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أسعار اللحوم في الأسواق.. البتلو يسجل 500 جنيه والكندوز بـ 400.. والضأن يتراجع إلى أدنى مستوى

تصل لـ 500 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق (انفوجراف)

سعر كيلو اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وأشار إلي أن المجمعات الإستهلاكية تطرح كيلو اللحم بسعر 285 جنيها وهذا أرخص سعر في مصر وننصح المواطنين بشرائه.

 

400 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز كبير في الأسواق


وسجل سعر اللحم الكندوز كبير السن انخفاضًا قدره 4.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط  سعر اللحم الكندوز كبير السن نحو 336 جنيهًا، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللحم الكندوز نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 400 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز كبير السن في أسواق المحافظات.

 

460 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم كندوز صغير في الأسواق
 

أما لحم كندوز صغير السن فسجل انخفاضًا قدره 4.4 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 386.4 جنيه في الأسواق، مسجلًا أقل سعر للكيلو نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، مقابل 460 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات.

 

450 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم الكندوز متوسط في الأسواق
 

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجلت متوسط سعر قدره نحو 379 جنيهًا في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن بين 250 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و450 جنيهًا كأعلى سعر للكيلو.

 

أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات 
 

أما أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظم، فسجل انخفاضًا قدره 8.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر اللحم البتلو الصافي في المحلات نحو 396 جنيهًا في الأسواق، وبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء نحو 320 جنيهًا للكيلو مقابل 500 جنيه أعلى سعر للبتلو في الأسواق.

 

500 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظام في الأسواق
 

فيما انخفضت أسعار لحوم بتلو بالعظام بنحو 16 جنيهًا مقارنة بسعره السابق، بلغ متوسط سعر اللحم بتلو بالعظام نحو 373 جنيهًا، مسجلًا أقل سعر له نحو 180 جنيهًا، مقابل 500 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم في الأسواق.

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