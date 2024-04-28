ما شفتش لمسة اليد، أول تعليق من مخرج مباراة الأهلي على إلغاء هدف مازيمبي

أكد هشام عبد الودود مخرج مباراة فريق الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أنه تعامل مع كرة الفريق المنافس على أنها هدف.

وأضاف عبد الودود في تصريحات لبرنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "الكرة تعاملت معها على أنها هدف، وبعدها وجدت توقف للعب، وشاهدت الحكم يذهب للڤار".

وتابع: "تقنية الفار لديها كافة الكاميرات داخل الملعب ولا يوجد للمخرج علاقة بنقل اللعب له أو إعادتها، ولم أرَ لمسة اليد، ولم يحدث أي نقاش بيني وبين الغرفة".

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وأردف: "قمت بنقل ما أوضحته غرفة الڤار للحكم أمام الشاشات ولا أملك توجيه التقنية خاصةً أن الغرفة هي من تملك أحقية تحريك الكاميرات من الداخل وقمت بإعادة اللعبة فقط وهذا أمر طبيعي في صميم عملي".

وضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستلعب يوم 18 و25 مايو المقبل.

ويعد النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة من قبلها، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النائية.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ولعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

تواجه النادي الأهلي أمام مازيمبي في الدور نصف النهائي حيث تعادل في الذهاب 0ـ0 وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0 ليصعد إلي المباراة النهائية.