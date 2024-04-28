الأحد 28 أبريل 2024
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خارج الحدود

حزب الله يعلن استهداف إسرائيل بمسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة ردا على قصف منازل مدنية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني قبل قليل توجيه ضربة صاروخية كبيرة لمستوطنات إسرائيلية متاخمة للحدود مع لبنان.

وقال الحزب في بيان أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

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استهدف حزب الله اللبناني موقعين عسكريين في شمال إسرائيل بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة فيما قال إنه رد على قصف طال ليلا "منازل مدنية" في جنوب لبنان وأسفر عن ثلاثة قتلى، بينهم مقاتلان من الحزب.

وقال الحزب في بيان إن الحزب شن "هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء جولاني".

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء أمس السبت بدوي عشرات الانفجارات في منطقة ميرون شمال إسرائيل إثر قصف كثيف على المنطقة.

وانتشر على الصفحات الإخبارية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر محاولة اعتراض الصواريخ.

وكانت الوكالة الوطنية أشارت إلى "مقتل المواطن قاسم أسعد" في "غارات لمقاتلات إسرائيلية على كفرشوبا" ليل الجمعة السبت.

وفي بيانين منفصلين في وقت سابق السبت، أعلن حزب الله مقتل اثنين من مقاتليه ينحدران من بلدتي كفركلا والخيام في جنوب لبنان.

ومساء أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة صربين وأسفرت عن تسعة جرحى لبنانيين بينهم إصابة حرجة، وعن إصابتين بين النازحين السوريين.

وكثف حزب الله استهدافه المواقع العسكرية الإسرائيلية منذ تصاعد التوتر بين إسرائيل وايران إثر ضربة طالت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل ونسبتها طهران إلى إسرائيل.

وفي محاولة لنزع فتيل التصعيد المستمر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، يجري وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه جولة في الشرق الأوسط، على أن يعقد الأحد في بيروت اجتماعات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

 

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