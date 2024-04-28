رئيس شعبة السيارات يعلن نسبة انخفاض الأسعار ويكشف عن تراجع جديد (فيديو)

أسعار السيارات، قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات: إن هناك انخفاضًا في الأسعار بكل معارض الجمهورية.

انخفاض أسعار السيارات

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن انخفاض أسعار السيارات يتراوح ما بين 5 إلى 15%.

هل تنخفض أسعار السيارات مجددًا؟

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات: "أنه من المنتظر حدوث انخفاض جديد في أسعار السيارات الفترة المقبلة".

مشكلة تجار السيارات

وأشار:"نحن أكثر الناس تضررًا بسبب زيادة الأسعار، الـ10 ملايين جنيه زمان كانوا بيجيبوا 20 عربية وصلنا لمرحلة إنهم مش بيجيبوا 5 عربيات، والإيرادات نفسها قلت يعني اللي كان بيبيع 100 عربية دلوقتِ ما بيعرفش يبيع 10 عربيات".



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وشهد سوق السيارات المستعملة بـ محافظة بني سويف، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السيارات المعروضة، التي تنوعت ما بين سيارات موديلات قديمة، بينها سيارة عمرها 62 عامًا، وذلك عقب انتظام السوق بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



سوق السيارات المستعملة ببني سويف

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل بساحة سوق بيع السيارات بمنطقة شرق النيل واستئناف العمل بها عقب انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استأنفت ساحة بيع السيارات نشاطها واستقبال المواطنين والعملاء، وسط توافر العديد من الخدمات المرورية والأمنية اللازمة لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر.

ورد التقرير الذي أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات، برئاسة مؤمن علي ذكي، والمتضمن الإشارة إلى انتظام سير العمل في سادس أيام التشغيل بالشكل المطلوب، وأفادت اللجنة بأنه تم دخول 150 سيارة الجمعة الماضية، عبارة عن 20 سيارة تابعة لمعارض وتجار السيارات، و130 سيارة تتبع المواطنين، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري، حيث يفتح السوق أبوابه يوم الجمعة من كل أسبوع، من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءًا.

انخفاض أسعار السيارات بسوق بني سويف

فيما يتم حاليًا تركيب تندات انتظار لتوفير سبل الراحة للمواطنين من خلال أماكن انتظار مناسبة وحماية لهم أثناء فترات ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس، وتتلقى اللجنة طلبات المواطنين الراغبين في الانتفاع بمساحات لإقامة بعض الأنشطة التجارية داخل منطقة الخدمات والتي تشمل: تقديم مأكولات، ومشروبات، وتصوير أوراق ومستندات، فحص سيارات.