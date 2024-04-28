تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

المغرب ، شهدت المغرب واقعة مثيرة أثارت ضجة كبيرة بين المجتمع المغربي حيث تم تداول مقطع فيديو يكشف تعرض طالبة فى المرحلة الثانوية للتحرش الجنسي على يد مدير المدرسة.



روت الضحية فاطمة الزهراء أن المشتبه به دأب على التحرش بها منذ أن وطأت قدماها الثانوية قبل ثلاث سنوات، وفق ما ذكره موقع "العربية نت".

وأكدت أن الأمر نفسه تعرضت له عدد من طالبات المدرسة، وأنهن اخترن الصمت خوفًا من الفضيحة ومن عدم تصديق أقوالهن.



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وأضافت الطالبة أنها اختارت كسر جدار الصمت والتغلب على الخوف الذي تعاني منه الضحايا، وقررت التحدث عن هذه الفضيحة، حيث أخبرت زملاءها بتعرضها للتحرش من طرف المدير لكن أحدًا لم يصدقها، قبل أن تقرر تصويره خلسة حتى تؤكد أقوالها.

أما عن ظروف نشر مقطع الفيديو، أكدت أنها قامت بتصويره قبل شهر رمضان، وقررت الاحتفاظ به وعدم نشره إلى حين اجتيازها امتحان نهاية السنة خوفًا من تضرر مسيرتها الدراسية.



تسريب المقطع

كما شددت على أنها لا تعرف كيف تم تسريب هذا المقطع الذي انتشر في بادئ الأمر على مستوى الثانوية التي تدرس بها، قبل أن يتم تداوله بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها كانت تعاني من تحرش المدير بها وكانت تقضي طيلة سنوات دراستها بالثانوية بالبكاء والخوف دون أن تتمكن من الإفصاح عن ما يقع لها لأي شخص.



ضحايا أخريات

واعترفت التلميذة فاطمة الزهراء، أن للمدير ضحايا أخريات من التلميذات لكنهن لم يجرأن على التبليغ بذلك.

من جانبها، قالت والدة الضحية في اتصال إنها تفاجأت وزوجها بمقطع الفيديو الذي يظهر تعرض ابنتهما للتحرش الجنسي من طرف مدير المدرسة.

وكشفت أن الأخير كان صديقًا لزوجها وهو ما شكل صدمة لهما، وتابعت أنهما تفاجأتا باستدعائهما من طرف الشرطة بعد انتشار الفيديو الصادم.

إلى ذلك عبرت الأم في نفس الوقت عن فخرها بإقدام ابنتها على فضح هذه الممارسات المشينة، نافية أن تكون على اطلاع بها قبل مشاهدة مقطع الفيديو الذي يوثق الحادثة.



الخوف منعهن من الحديث

في الأثناء أكد أحد تلاميذ المدرسة وهو زميل للضحية، أن المدير اعتاد القيام بفعلته مع تلميذات أخريات قد يتجاوز عددهن الستة دون أن تتمكن أي منهن من إثبات هذه الممارسات.

وأضاف أن الضحايا يسيطر عليهن الخوف من الفضيحة ومن أولياء أمورهن خصوصًا أنهن صغيرات السن وفي السنوات الأولى من الدراسة الثانوية.

ومن جانب أخر استمعت الشرطة إلى الطالبة والتي تحدثت بالتفصيل عن ما كانت تتعرض له على يد مدير مدرستها.



المدير هرب

وأكدت مصادر أن المشتبه فار حاليًا، وأنه تم الاستماع لزوجته التي تعاني من حالة نفسية سيئة.

فيما قالت المصادر ذاتها إن البحث والتحري المتواصل في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة مكن إلى غاية الآن من العثور على ضحية أخرى تتابع دراستها في نفس المؤسسة التعليمية، مشيرة إلى أن هناك ضحايا أخريات لم يقدمن بعد شكاية في الموضوع.

وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس أمر الشرطة بالتحقيق وسرعة القبض عليه قبل مغادرته البلاد.



منظمات الطفولة تتدخل

من جانبها دخلت منظمة حماية الطفولة "ما تقيش ولدي" على خط هذه القضية، حيث عبرت عن استنكارها لهذه الحادثة التي تعتبر انحرافًا تامًّا عن الأهداف السامية التي تتشبث بها الأطر التعلمية وتشويه للقيم الإنسانية النبيلة التي تلقن داخل المؤسسات التعليمية.

وتساءلت المنظمة في بيان لها أمس، عن ما إذا كان هذا الجرم يشكل انعكاسا لانفلات خطير على مستوى المنظومة التعليمية بالمغرب، معبرة عن استنكارها لما قام به هذا المدير من أفعال خطيرة ومشينة تجاه التلميذة بعد أن استغلها جنسيًّا وابتزها.

وحملت رئيسة المنظمة نجاة أنوار، وزارة التربية والتعليم مسؤولية ما وقع وما يقع، داعية للتدخل المستعجل من أجل إنصاف التلميذة مع رد الاعتبار، الذي لن يتحقق إلا بمعاقبة المدير على أفعاله.

وأعلنت عن تضامن منظمة "ما تقيش ولدي"مع التلميذة، وعائلتها، واستعدادها للدفاع عن حقهم واسترجاع كرامتها وحمايتها، وبجعل الجاني عبرة لكل من سولت نفسه المس بكرامة الأطفال، وخلصت أنوار حديثها بالدعوة لحماية الأطفال وسط المؤسسات التعليمية.



مقطع يوثق

يذكر أن الشريط المتداول الذي تبلغ مدته دقيقة و47 ثانية، أظهر الضحية تدخل مكتب المدير للاستنجاد به لعله يساعدها ويتوسط لها مع ناظر المدرسة، حتى لا يسجلها في سجل الغياب، بعدما تغيبت عن حصة دراسية.



كما بين المقطع الذي صُور خلسة، المشتبه به وهو يلمس مناطق حساسة من جسد التلميذة، مرافقًا ذلك باعترافات "بحبه لها".



فيما حاولت الطالبة التملص منه بهدوء ومن دون مقاومة.