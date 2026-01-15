الجمعة 16 يناير 2026
ميلان يقلب الطاولة أمام كومو في مؤجلات الدوري الإيطالي

 فاز ميلان على مضيفه كومو بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سينيجاليا، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

افتتح فريق كومو التسجيل في المباراة عن طريق لاعبه مارك اوليفييه كيمب، بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء من ضربة رأسية قوية. 

وتعادل الفرنسي كريستوفر نكونكو لفريق ميلان في الدقيقة 1+45 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل أدريان رابيو هدف فريق ميلان الثاني في شباك كومو مع الدقيقة 55، لتصبح النتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 88 عزز أدريان رابيو تقدم ميلان بالهدف الثالث ليضمن فريقه نقاط المباراة كاملة.

تشكيل ميلان ضد كومو 

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: توموري، جابيا، دي وينتر.

الوسط: فوفانا، مودريتش، بارتيساجي، ساليمايكيرس ورابيو.

الهجوم: نكونكو ولياو.

وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلي 43 نقطة في المركز الثاني خلف انتر ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة فيما توقف رصيد كومو عند 34 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو.

