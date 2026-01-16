مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس الجيزة

18 حجم الخط

تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة تنظيم مجموعات التقوية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بعدد من مدارس المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وبدعم ورعاية سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تحسين المستوى التحصيلي للطلاب، ودعمهم أكاديميًا، إلى جانب تخفيف الأعباء المادية عن كاهل أولياء الأمور، من خلال توفير بديل تعليمي مجاني وفعّال داخل المدارس.



إقبال وتفاعل من طلاب الشهادة الإعدادية

وشهدت مجموعات التقوية إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من طلاب الشهادة الإعدادية، حيث يتم تقديم الشرح من خلال نخبة من المعلمين المتخصصين، مع التركيز على تبسيط المناهج، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، بما يسهم في رفع مستوى الفهم والاستيعاب.



عقد مجموعات التقوية المجانية

وأكدت مديرية تعليم الجيزة استمرار عقد مجموعات التقوية المجانية بجميع الإدارات التعليمية، وفق جدول زمني منظم، مع المتابعة المستمرة لضمان جودة الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، في إطار خطة شاملة للنهوض بالعملية التعليمية داخل المحافظة.



وتدعو تعليم الجيزة الطلاب إلى الالتزام بحضور مجموعات التقوية والاستفادة منها، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الوزارة لدعم الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.