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أول صور للعريس والمصور ضحايا سقوط سيارة الزفة داخل ترعة في قنا

حادث سقوط سيارة عروسين
حادث سقوط سيارة عروسين في ترعة بقنا، فيتو

حصلت فيتو على أول صور للعريس والمصور الفوتغرافي اللذين لقيا مصرعهما في سقوط سيارة الزفة داخل ترعة بقرية دندرة في قنا.

ولقي عروسان ومصور فوتوغرافي مصرعهم، في انقلاب سيارة زفاف كانوا يستقلونها داخل ترعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، فيما تحول الفرح إلى مأتم.

العريس

 

 

مصور حفل الزفاق

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد هاني الأتربي مدير الدفاع المدني والحريق بقنا بسقوط سيارة زفاف داخل ترعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

 

تحريات المباحث بقنا

كشفت تحريات اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية عن انقلاب السيارة رقم 6946 ص ب ق القادمة من مدينة قنا إلى قرية دندرة داخل ترعة بالقرية مما تسبب في مصرع كل من أحمد عبد العليم وعروسه هنا سعيد أبو بكر ومحمود هاشم 20 سنة، ومصور فوتوغرافي، وجميعهم مقيمون بنجع الجبيل بقرية دندرة.

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وتبين من تحريات المقدم مصطفى أبو المجد، مفتش مباحث قسم ومركز قنا أن العروسين كانا في طريقهما من مدينة قنا عقب الانتهاء من الكوافير وفي طريقهما إلى مسقط رأسهما بالقرية فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في وفاة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

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