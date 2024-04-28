لحظة طرد السفير الإيطالي من معرض الكتاب في تونس (فيديو)

أخبار غزة الآن ، شن نشطاء تونسيون هجومًا حادًّا على السفير الإيطالي بتونس أليستاندرو بروناس وطالبوا بطرده من فضاء معرض الكتاب الدولي بالعاصمة أمس.



كان السفير الإيطالي يشارك في إحدى فعاليات معرض الكتاب بالفضاء، واقتحم عدد من الناشطين ضمن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين المكان رافعين راية القضية، وشعارات ضد إيطاليا.

لحظة طرد السفير الإيطالي من معرض الكتاب في #تونس احتجاجًا على موقفه من الحرب على #غزة #إيطاليا pic.twitter.com/JHpLVeeCKr Advertisements April 27, 2024



وطرد الناشطون السفير الإيطالي احتجاجًا على تواطؤ روما والاحتلال الإسرائيلي في جرائمه في حق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أشهر.



وهتف المحتجون بحرية فلسطين وغزة وصمود المقاومة وسقوط الأنظمة الغربية المتواطئة والمشاركة في المجازر.

وخاطب المحتجون السفير بأنه غير مرحب به في تونس وأن عار على بلاده المشاركة في الجريمة.



وليس المرة الأولى التي يتحرك فيها هؤلاء الناشطون ضد شخصيات غربية في تونس، من أجل قضية فلسطين، حيث سبق وأن اقتحموا فعالية ثقافية سنمائية بحضور سفراء غربيين وصبوا جام غضبهم عليهم واتهموهم بالمشاركة في العدوان.

وانطلق المعرض الجمعة الماضي، ويستمر حتى اليوم الأحد، تحت شعار "امضِ أبعد ممَّا ترى عيناك وفي يدك كتاب"، بمشاركة 25 دولة.

ومعرض تونس الدولي للكتاب هو معرض تجاري وثقافي وأدبي، ينظم سنويًّا منذ عام 1982 في قصر المعارض بالكرم.

تشارك في المعرض دور النشر التونسية والأجنبية الكبيرة منها والصغيرة، إضافة إلى بعض المنظمات والهيئات والجمعيات التونسية والأجنبية.