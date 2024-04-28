الأحد 28 أبريل 2024
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خارج الحدود

يده ملطخة بدماء 97 صحفيا، بايدن يعتزم إلقاء خطاب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض واحتجاجات في انتظاره

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيتو

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلقاء خطاب في وقت لاحق الليلة خلال حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، وسط توقعات بتنظيم مظاهرات احتجاجًا على دعمه القوي للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

 

استشهاد ما لا يقل عن 97 صحفيا في غزة

ومن المتوقع أن يواجه المسؤولون السياسيون والصحفيون الذين يشاركون في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، وفي مقدمهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أسئلة بالجملة عن مصير الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقت قالت فيه لجنة حماية الصحافيين في نيويورك إن ما لا يقل عن 97 صحفيًّا قتلوا منذ بدء الحرب.

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دعوات لمقاطعة الحدث

وفي رسالة مفتوحة، نقلت فحواها فرانس برس، كتب عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الذين يطالبون بمقاطعة هذا الحدث السنوي "تتحملون مسؤولية خاصة عن قول الحقيقة للأقوياء ودعم النزاهة الصحفية. من غير المقبول التزام الصمت، إما بداعي الخوف وإما لأسباب تتصل بالمهنة، في وقت يتواصل اعتقال وتعذيب وقتل صحفيين في غزة لمجرد أنهم يؤدون وظيفتهم".

وتقول لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك إن ما لا يقل عن 97 صحفيًّا قتلوا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، بينهم 92 من الفلسطينيين. وأصيب 16 آخرون على الأقل.

 

تظاهرات مرتقبة

كذلك، من المقرر تنظيم تظاهرة على مسافة قريبة من فندق هيلتون في واشنطن حيث يقام العشاء.

ومن المتوقع أيضا أن تنظم حركة (كود بينك) مسيرة إلى موقع الحفل الذي سيحضره بايدن من إحدى الحدائق القريبة.

وكتبت الحركة على موقعها الإلكتروني «وسائل الإعلام الأمريكية تردد الروايات المعادية للفلسطينيين وتتجاهل جرائم الحرب الإسرائيلية».

وبعد ظهر السبت، وُضعت حواجز معدنية في الشوارع المؤدية إلى الفندق، ورُكِنَت سيارات للشرطة، لكن لم يكن هناك أي متظاهرون.

وواجه بايدن حركة متنامية ضد الحرب في غزة هذا العام شملت حفلا لجمع تبرعات في مارس بقاعة راديو سيتي ميوزيك في نيويورك، حيث عطل المتظاهرون الحفل بسبب تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة في غزة.

وزاد نشاط هذه الحركة في الآونة الأخيرة لتشمل جامعات في الولايات المتحدة، وهو ما يدل على تزايد الغضب داخل قاعدة الحزب الديمقراطي التي يحتاجها بايدن لهزيمة منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

ورفضت كيلي أودونيل، رئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض، التعليق على الإجراءات الأمنية المتعلقة بحفل العشاء.

وقال أليكسي ورلي، المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، «سلامة وأمن الأشخاص الذين نحميهم هما الأولوية القصوى لجهاز الخدمة السرية»، رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أشهر ضد حماس في غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 34 ألف شخص وتسببت في كارثة إنسانية لسكان القطاع الذين يزيد عددهم على المليونين.

 

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